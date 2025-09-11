PIANETA CALCIO

Champions League, al Metropolitano di Madrid la finale 2027

Vincenzo Letizia 11 Settembre 2025 0 1 min read

L’Estadio Metropolitano di Madrid ospiterà la finale della Champions League 2027, mentre a Varsavia si giocherà la finale della Champions femminile dello stesso anno. Lo ha deciso il Comitato esecutivo Uefa, riunitosi oggi a Tirana. Salisburgo sarà la sede della Supercoppa 2026. Sono state esaminate, spiega una nota, le richieste della Federcalcio spagnola e di quella italiana di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio Uefa. Il Comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di aver ascoltato il parere di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione definitiva. Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà una serie di consultazioni con tutte le parti interessate del calcio europeo, compresi i tifosi. L’organo di governo ha inoltre approvato una modifica al regolamento delle competizioni Uefa maschili per club 2025-’26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento con infortuni o malattie a lungo termine durante la fase di campionato fino alla sesta giornata inclusa. Questo per garantire che le liste dei convocati non vengano ingiustamente ridotte e che i giocatori siano tutelati da un carico di lavoro aggiuntivo. 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Bonucci-Kean, la Juve vince a Cagliari: 2-0

1 Gennaio 1970 0 29 sec read

CR7, ‘pazza’ esultanza: il gol è del piccolo Mateo

1 Gennaio 1970 0 18 sec read

Napoli, un tesoro in panchina: così Ancelotti prova a non mollare la Juve

Fonte: Repubblica.it…

4 Dicembre 2018 0 8 sec read

Dopo 15 vittorie il Bologna frena la Juve, solo 0-0 al Dall’Ara


Dopo 15 vittorie il Bologna frena la Juve, solo 0-0 al Dall’Ara

Nell’anticipo della 26.a giornata, a pochi giorni dalla sfida di Champions contro il Bayern, i bianconeri non vanno oltre un pareggio senza reti contro i rossoblù. Poche le occasioni da rete create. Con una vittoria sul Milan, il Napoli può riagganciare la vetta

Parole chiave: serie a 2015-2016, bologna, juventus, fan club 26.a giornata
19 Febbraio 2016 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui