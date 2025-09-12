ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA – Fiorentina vs Napoli, azzurri alla ricerca di conferme al Franchi

Armando Fico 12 Settembre 2025 0 1 min read

Vigilia di campionato per il Napoli che, domani sera alle 20,45, al Franchi di Firenze, per il terzo anticipo della giornata numero 3 di A, incontrerà la formazione viola di Pioli, per tentare di cogliere un’altra vittoria, dopo quelle con Sassuolo e Cagliari. I padroni di casa sono reduci da due pareggi consecutivi, in trasferta, per cui all’esordio stagionale interno, vorrebbero riuscire a conseguire un successo prestigioso contro i Campioni d’Italia in carica. In casa gigliata l’assenza del trequartista Gudmundsson, bloccato da un infortunio patito  in Nazionale, costringerà il tecnico ex Milan  a rivedere le soluzioni in avanti. In fase offensiva ci saranno in campo Moise Kean, in ottima forma, come hanno dimostrato le reti segnate con l’Italia, e Piccoli, mentre dietro confermati Ranieri e Pongracic davanti al portiere  De Gea, con Gosens e Dodò sulle corsie esterne. Per quanto riguarda gli azzurri, Antonio Conte nutre ancora qualche dubbio in difesa stante la mancanza di un perno importante come Rrahmani. Ballottaggio tra Beukema e Juan Jesus per la sua sostituzione. Uno dei due farà coppia con Buongiorno. Tra i pali sembra essere favorito ancora Meret, visto che molto probabilmente in Champions, a Manchester, dovrebbe giocare Milinkoviv Savic. In attacco Lucca dal primo minuto, con il danese Hojòund in panchina, pronto a subentrare, nel secondo tempo. Sulla fascia sinistra spazio a Spinazola, infine confermato il centrocampo a quattro con i soliti noti. Alla luce di queste indicazioni, vediamo le possibili formazioni:

Fiorentina :  De Gea; Ranieri, Pongracic, Comuzzo; Dodò, Fagioli, Mandragora, Fazzini, Gosens; Kean, Piccoli.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus( Beukema), Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Passiamo ai numeri di questo match: Fiorentina e Napoli si sono affrontate complessivamente,  175 volte di cui 148 in Serie A. I viola sono in leggero vantaggio, nel massimo campionato, avendo  ottenuto 55 vittorie, contro le 53 degli  azzurri,  mentre i pareggi sono 40. Negli ultimi tempi, tuttavia, il Napoli ha invertito la tendenza, riuscendo ad ottenere risultati più favorevoli, in particolare nelle gare disputate a Firenze. Nel torneo del quarto scudetto i partenopei si sono imposti al Franchi per 3 a 0. L’ultimo successo dei gigliati risale all’aprile del 2022, quando il risultato fu a favore della Fioretina per 3 a 2, in quel di Fuorigrotta, sconfitta che tarpò le ali al Napoli di Spalletti nella corsa al titolo. Direttore di gara sarà Zufferrli di Udine.

