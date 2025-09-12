ANTEPRIMA PARTITA – Fiorentina vs Napoli, azzurri alla ricerca di conferme al Franchi

Vigilia di campionato per il Napoli che, domani sera alle 20,45, al Franchi di Firenze, per il terzo anticipo della giornata numero 3 di A, incontrerà la formazione viola di Pioli, per tentare di cogliere un’altra vittoria, dopo quelle con Sassuolo e Cagliari. I padroni di casa sono reduci da due pareggi consecutivi, in trasferta, per cui all’esordio stagionale interno, vorrebbero riuscire a conseguire un successo prestigioso contro i Campioni d’Italia in carica. In casa gigliata l’assenza del trequartista Gudmundsson, bloccato da un infortunio patito in Nazionale, costringerà il tecnico ex Milan a rivedere le soluzioni in avanti. In fase offensiva ci saranno in campo Moise Kean, in ottima forma, come hanno dimostrato le reti segnate con l’Italia, e Piccoli, mentre dietro confermati Ranieri e Pongracic davanti al portiere De Gea, con Gosens e Dodò sulle corsie esterne. Per quanto riguarda gli azzurri, Antonio Conte nutre ancora qualche dubbio in difesa stante la mancanza di un perno importante come Rrahmani. Ballottaggio tra Beukema e Juan Jesus per la sua sostituzione. Uno dei due farà coppia con Buongiorno. Tra i pali sembra essere favorito ancora Meret, visto che molto probabilmente in Champions, a Manchester, dovrebbe giocare Milinkoviv Savic. In attacco Lucca dal primo minuto, con il danese Hojòund in panchina, pronto a subentrare, nel secondo tempo. Sulla fascia sinistra spazio a Spinazola, infine confermato il centrocampo a quattro con i soliti noti. Alla luce di queste indicazioni, vediamo le possibili formazioni:

Fiorentina : De Gea; Ranieri, Pongracic, Comuzzo; Dodò, Fagioli, Mandragora, Fazzini, Gosens; Kean, Piccoli.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus( Beukema), Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Passiamo ai numeri di questo match: Fiorentina e Napoli si sono affrontate complessivamente, 175 volte di cui 148 in Serie A. I viola sono in leggero vantaggio, nel massimo campionato, avendo ottenuto 55 vittorie, contro le 53 degli azzurri, mentre i pareggi sono 40. Negli ultimi tempi, tuttavia, il Napoli ha invertito la tendenza, riuscendo ad ottenere risultati più favorevoli, in particolare nelle gare disputate a Firenze. Nel torneo del quarto scudetto i partenopei si sono imposti al Franchi per 3 a 0. L’ultimo successo dei gigliati risale all’aprile del 2022, quando il risultato fu a favore della Fioretina per 3 a 2, in quel di Fuorigrotta, sconfitta che tarpò le ali al Napoli di Spalletti nella corsa al titolo. Direttore di gara sarà Zufferrli di Udine.