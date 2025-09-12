NAPOLI – Domani sera parte il primo tour de force degli azzurri che, adesso, giocheranno ogni tre giorni fino alla prossima sosta

Da domani in poi per Conte, a differenza dell’anno scorso, non esisterà più la settimana tipo. Infstti tra impegni di campionato e Champions League, il suo Napoli giocherò ogni tre giorni fino alla prossima sosta per le nazionali. In serie A, si riparte da Firenze per un match delicato, poi ci sarà il debutto nella massima competizione continentale,contro il City dell’ex Kevin de Bruyne, a Manchester , giovedì 18 settembre alle 21. Un’altra trasferta insidiosissima che ci dirà di più dulle reali potenzialità di questa nuova squadra coniata dal tecnico leccese, che in Europa non ha, però, un buon curriculum. Dopo i due successi con Sassuolo e Cagliari in Serie A, gli azzurri, ora sono ora chiamati ad alzare il livello delle prestazioni per dire la loro anche in Europa. La super sfida tra Conte e Guardiola, così come quella fra il norvegese : Erling Haaland e il danese Rasmus Hojlund, rappresentano il piatto forte di questa affascinante partita internazionale.Inoltre ci sarà il ritorno di Kevin De Bruyne nel suo vecchio stadio. In definitiva, sono tantissimi i temi, tutti molto interessanti. A stuzzicare oltremodo l’attesa del big match ci ha pensato il portiere Gigio Donnarumma, neo acquisto del club inglese.L’ex Milan ha dichiarato quanto segue:

“Il Napoli è una squadra forte, ma è giusto così perché non esistono partite facili a questi livelli. Io a Napoli ho tanti amici, ma noi dobbiamo pensare soltanto a vincere per iniziare al meglio la nostra stagione in Europa. La Champions è uno dei nostri obiettivi, non possiamo nasconderci: è una competizione che si vince con un approccio umile, ragionando partita dopo partita”

Gramde ansia, pertanto tra la tifoseria partenopea che si aspetta dalla squadradel cuore una stagione ad alti livelli.