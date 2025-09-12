BREVI

Verona, ingaggiato lo svincolato Gagliardini

Vincenzo Letizia 12 Settembre 2025 0 15 sec read

Dopo Akpa Akpro, il Verona prende un altro giocatore svincolato. Arriva Roberto Gagliardini. Gagliardini ha sottoscritto un accordo annuale con la società gialloblù.

Nell’ultima stagione Gagliardini, classe 1994, aveva raccolto 8 presenze in serie A con il Monza, poi retrocesso. Prima di Monza, sette stagioni con l’Inter e 190 presenze con sedici reti.

Vincenzo Letizia

