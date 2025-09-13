IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – Anguissa: "Dopo la paura è sempre dura, oggi era importante fare tre punti"

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 30 sec read

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo il successo sul campo della Fiorentina è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Sappiamo che le partite dopo la pausa per le nazionali sono sempre difficili ed era importante conquistare i tre punti. Abbiamo fatto una bella partita. Hojlund? Sono felice che abbia segnato, conosciamo la qualità che ha, ha fatto benissimo e siamo contenti per lui”.

Sensazioni in vista della Champions League col Manchester City?
“Stiamo contenti, dobbiamo lavorare per fare quello che sappiamo fare, pensiamo partita dopo partita. Sarà un match intenso, sono molto felice di poter giocare in Champions League quest’anno”. TMW

Vincenzo Letizia

