Di Napoli, Bucchioni, Cotugno, Uccella e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Di Napoli: “Con Lucca serve pazienza. Conte a Firenze ha fatto la scelta giusta: lo spogliatoio non ne risentirà”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto l’ex attaccante Arturo Di Napoli: “Il Napoli è una squadra forte, pronta per la Champions. Peccato per Lukaku, ma sia Lucca che Hojlund possono sostituirlo bene. L’ex Udinese ha avuto un impatto non facile, ma secondo me ha le qualità per emergere e fare bene con questa maglia. Hojlund è un attaccante completo che ha avuto un ottimo impatto. I tempi rispetto ai miei sono cambiati. C’è una differenza abissale. Oggi conta molta la forza fisica. Ci sono molti ragazzi interessanti, siamo pieni di talenti. Manca solo il coraggio di lanciarli. Serve quel senso di appartenenza, che secondo me esiste ma va valorizzato. Sul calcio italiano pesa l’assenza dalle ultime due edizioni dei Mondiali. Lucca? Chiedo ai tifosi del Napoli di avere pazienza. È un calciatore di talento e che migliorerà anche nel temperamento. La scelta di Firenze? I fatti spiegano tutti. Conte ha fatto la scelta giusta e quando il campo parla le cose diventano chiare. Lucca avrà la sua occasione”.

Bucchioni: “Il Napoli non rischia una goleada stile Juventus. Quella di Conte è una squadra quadrata”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “La Juventus sta portando grandi emozioni. Mancava un po’ al calcio italiano. Queste imprese calcistiche fanno comunque parte dello spettacolo, quantomeno dal punto di vista emozionale. Ma devo dire che questa è una squadra piena di difetti, si porta gli avversari in area e prende gol troppo facilmente. Koopemeiners è un fantasma e giocare con tre attaccanti toglie equilibrio. Il Napoli prenderà tanti gol all’Etihad? Non credo. Quella di Conte è una squadra quadrata, che non si butterà a testa bassa in avanti. Gli azzurri hanno la capacità di saper muovere il pallone e allentare la pressione del City. Non mi sembra che De Bruyne sia uno che si emoziona. Lo vedo come un personaggio algido e un po’ impermeabile a certe situazioni”.

Cotugno: “De Bruyne idolo ancora oggi dei tifosi del City: in tanti simpatizzano ormai per il Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto la giornalista di Fanpage Ada Cotugno: “Guardiola fa sempre l’umile ed è lusinghiero nei confronti degli avversari, ma forse quest’anno ha ragione nel non dare il City favorito per la Champions. Penso voglia togliere pressione alla squadra, perché sa che ci sono dei problemi e sta pensando a come risolverli. Lo scorso anno è stato un po’ da insegnamento per tutti. L’impatto di Hojlund mi è piaciuto tanto, anche se la Fiorentina ha concesso tanto. Può diventare un perno fondamentale anche col rientro di Lukaku, con i due che potrebbero alternarsi. I tifosi del City amano De Bruyne lo amano, non a caso lo hanno soprannominato “King Kevin”. Talmente tanto che molti tifosi del City stanno seguendo il Napoli e simpatizzano per gli azzurri. Conte? Al Chelsea ha lasciato una grande impronta, ma per il resto non penso sia così amato. Al Tottenham forse è stato rivalutato dopo, quando fu profetico nel definire gli Spurs non pronti a vincere”.

Uccella: “Mitrou-Long accolto con entusiasmo dai tifosi. Il Napoli basket si affida a lui”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto la giornalista di Canale 21 Davide Uccella per il consueto punto basket: “Mitrou-Long non si discute. Giocatore importante, che potrà dare una grande mano. A lui sarà affidato il possesso palla. Ieri allenamento a porte aperte al Palabarbuto per tutti i tifosi che volevano vederlo da vicino. Ci sono due piccole incognite: il primo è relativo alla responsabilità che nei suoi confronti torna ad aumentare. Centrale anche l’aspetto delle motivazioni. L’entusiasmo è tornato, anche se i numeri degli abbonamenti non sono mai particolarmente alti. Ma c’è voglia di seguire e sostenere questa squadra, comunque rinforzata da una campagna acquisti all’altezza. Per ora poco più di 700 abbonamenti sono ancora pochi”.

Fabbroni: “Vorrei non vedere il Napoli in questo festival del gol scellerato. Spinazzola titolare mi stuzzica”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Dopo il Borussia Dortmund fatico a considerare ancora la Juventus come anti-Napoli. La difesa è farraginosa, con Kelly che al di là dei gol non mi convince. Vlahovic e Yldiz si staccano rispetto agli altri, ma il resto viaggia nella mediocrità. A partire dal portiere Di Gregorio che attraversa un brutto momento e non basta Bremer. Se Meret ha recuperato preferisco lui titolare. Deve essere al 100%. Olivera o Spinazzola? Questo dipende dall’atteggiamento del Napoli. Io mi giocherei la carta Spinazzola per non avere un atteggiamento supino. Il City va in difficoltà se preso in verticale. Spero che il Napoli non faccia parte di questo festival del gol. Alla fine un 4-4 a chi serve? Va bene anche concedere meno allo spettacolo ma portare a casa delle prestazioni confortanti”.

