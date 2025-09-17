Champions League, per il Napoli battesimo di fuoco contro il City: per le quote inglesi in pole, ma De Bruyne sogna il gol dell’ex

ROMA – Dopo un anno di ‘purgatorio’, il Napoli si rituffa nella magia della Champions League per un battesimo di fuoco, la trasferta contro il Manchester City di Guardiola. I campioni d’Italia hanno iniziato alla grande la stagione in Serie A con tre vittorie su tre e appena un gol subito, ma non sarà facile uscire indenni dall’Ethiad: i bookie – riporta Agipronews – puntano infatti sugli inglesi, offerta a 1,65 su Snai, mentre pareggio e successo della squadra di Conte sono in lavagna rispettivamente a 4 e 4,90. Tre dei quattro precedenti tra le due squadre sono finiti con almeno tre reti complessive e gli esperti prevedono una sfida da Over anche giovedì: questo esito è visto a 1,70 su Planetwin365, mentre l’Under – fatto registrare dal Napoli in due delle tre partite di campionato giocate – è fissato addirittura a 2,05. L’1-0 e l’1-1 sono i risultati più ‘gettonati’ dagli esperti: si giocano entrambi a 8, mentre 2-0 e 2-1 salgono a 8,50. Le quote si impennano in caso di blitz del Napoli: l’1-2 vale 16, l’1-3 è dato a 36.

MARCATORI Non sarà una partita come le altre per Kevin De Bruyne, arrivato in Italia dopo dieci stagioni al City: un gol dell’ex paga 7,50 volte la posta puntata, quello di Hojlund – subito a segno nell’esordio a Firenze – 4,50. La presenza nel tabellino dei marcatori dell’ex United McTominay è proposta a 5. Nel City lo spauracchio è ovviamente Haaland: una rete del norvegese – la 50esima in Champions – si gioca a 1,80, quella di Foden (che domenica ha sbloccato il derby) a 3,25. Un guizzo dell’ex rossonero Reijnders sale invece a 3,75.

RED/Agipro