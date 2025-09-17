Manchester – Clima autunnale nella città che ospiterà, domani sera, City – Napoli ma 3000 tifosi partenopei sfideranno anche il freddo

Manchester

Nella città che domani sera, sarà teatro della partitissima di Champions League fra City e Napoli, relativa alla prima giornata del mega girone unico, si vive, di già, un clima prettamente autunnale, come se fossimo a metà novembre. Infatti, nuvole, qualche piovasco e un freddo, quasi pungente, non confacente ai tifosi azzurri che, a breve si porteranno a Manchester per supportare la squadra di Conte, caratterizzeranno la giornata della sfida. Però, i sostenitori partenopei sono pronti ad affrontare questo ed altro pur di stare vicino ai loro beniamini, chiamati a tentare di uscire indenni dall’Ethiad Stadium.E’ indiscutibile che la gara sarà molto difficile ma il Napoli ha tutte le carte in regola per essere all’altezza di Halland e company. Non c’è maltempo che tenga per i calorosi aficcionados napoletani. Si prevedono, per questa gara, almeno 3000 sostenitori al seguito di capitan Di Lorenzo e compagni, provenienti da ogni dove.