Curiosità – La rosa del Manchester City ha un valore economico di un miliardo e 300mila euro, mentre quella del Napoli sfiora i 400 mln

Se dipendesse solo dal valore economico tra Manchester City e Napoli, domai sera, all’Ethiad Stadium, non ci sarebbe partita. Infatti la rosa di Pep Guardiola vale, come costo dei cartellini, la bellezza di un miliardo e 300mila euro, contro i quasi 400 milioni di quella azzurra. Un dislivello abissale che, tuttavia, in campo potrebbe anche non fare la differenza. Il calcio ci ha insegnato che si tratta di uno sport atipico in cui non è mai scontata la vittoria della compagine più forte, sia economicamente che qualitativamente. Quanti risultati confermano questa affermazione, non ultime le gare delle due milanesi contro Udinese e Cremonese, entrambe vincenti a San Siro. Tra i partenopei e i citizen esiste una differenza di oltre 910 milioni. Per non parlare del monte ingaggi delle due formazioni; quello degli inglese è pari a 255 milioni lordi mentre il Napoli paga per i suoi calciatori una cifra inferiore di 144 milioni di euro, ossia 111. Ci verrebbe da dire che sarà un incontro tra ricchi e poveri. Tuttavia, non sarà così. Naturalmente, almeno, sulla carta, i padroni di casa partono favoriti, dal momento che il City è una delle compagini più forti, non solo d’Europa ma del mondo. Ciò non toglie che i pronostici non possano essere sovvertiti.