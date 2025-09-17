ANTEPRIMA PARTITA

CHAMPIONS – Anteprima partita Manchester City vs Napoli, azzurri pronti a sorprendere tutti all’Ethiad Stadium

Armando Fico 17 Settembre 2025 0 2 min read

Mancano solo 36 ore al debutto del Napoli, nella nuova Champions League. Per la prima giornata del girone unico, l’undici di Antonio Conte sarà ospite della corazzata di Pep Guardiola, ovvero il Manchester City, che attualmente non è qiuell’invincibile armata di qualche anno fa  ma che è sempre una squadra zeppa di campioni, come il norvegese Halland e Doku. Gli inglesi come il Napoli sono reduci da un brillante successo nei loro tornei nazionali. Il team del tecnico spagnolo ha stravinto il derby con lo United, mentre i partenopei hanno dominato, a Firenze, contro la Fiorentina. Di sicuro il giocatore  più atteso della gara sarà l’ex Kevin De Bruyne. Il belga,  a Manchester è una leggenda indiscussa. Il fuoriclasse, oggi in maglia azzurras  rappresenta il giocatore che ha permesso al City diconquistare  la storica Coppa dalle grandi orecchie, due anni or sono battendo  in finale, per 1 a 0 l’’Inter. Rivedere i suoi vecchi compagni e ritornare nello stadio che è stato casa sua per ben due lustri, sarà un evento  speciale. Da un lato i ricordi di una vita e dall’altro  le emozioni di una bella  avventura alla corte di Conte. La città, fin da subito  lo ha accolto con tutto l’affetto che solo Napoli sa regalare. Per ciò che concerne le formazioni il tecnico dei citizen G dovrà ridisegnare la squadra, vistala mancanza di 5 titolari:  non  sarà del match Ait Nouti e in difesa John Stones.mentre a  centrocampo out Mateo Kovacic, quindi sulla trequarti  addente Cherki e in attacco Marmoush. In casa Napolil’allenatore salentino deve sciogliere ancora alcuni dubbi, come che far giocare in porta e se  guarirà, in tempo, dall’inluenza Sam Beukema.Per il resto i soliti noti. Intanto, questa sera, Antonio Conte, insieme al capitano Di Lorenzo, parlerà in conferenza stampa, per presentare la sfida. Alla luce di quanto detto, le possibili formazioni, a meno di imprevisti dell’ultim’ora, saranno le seguenti:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Veniamo alle statistiche del match anglo-italiano; City e Napoli, in Europa, si sono affrontate, solo  in Champions, per un totale di quattro gare. Il bilancio dei partenopei regstra un solo successo,  un pareggio e due k o. L’ultimo risale al novembre del 2017, allorquando i britannici si imposero, all’allora  San Paolo,  per 4 a 2.

