CHAMPIONS LEAGUE – Pirotecnico pari per 4 a 4 tra Juventus e Dormund, a Torino, i bianconeri si salvano solo nel recupero

Armando Fico 17 Settembre 2025

Dopo il pazzesco successo per 4 a 3 della Juventus, contro l’Inter, nell’ultima di campionato, ieri,  i bianconeri di Tudor hanno dato vita d un altro risultato rocambolesco, pareggiando, nei minuti di recupero, a Torino, contro il Borussia Dortmund, per 4 a 4, dopo essere stati sotto di due reti, nella prima giornata della maggiore manifestazione calcistica, per clubs,  del vecchio continente. Una partita dai continui sconvolgimenti di fronte che ha fatto divertire i tifosi neutrali che hanno assistito al match, in Tv ma che ha fatto palpitare e stare col fiato sospeso i sostenitori di fede juventina, sugli spalti dell’Allianz Stadium. Sicuramente, visto come si erano messe le cose, per la squadra di casa è un punto guadagnato. Mattatore della serata l’attaccante tanto discusso Dusan Vlahovic, autore di una bella doppietta. Le altre marcature sono state di Yildiz e Kelli. Oggi  tocherà ad Atalanta e Inter, rispettivamente contro il Psg e l’Ajax, in trasferta.

 

