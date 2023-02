Serie A: Empoli-Napoli: azzurri alla carica a 1,47, quote scudetto vicine alla chiusura

Non si ferma nel la corsa del Napoli, che aprirà le danze del turno di Serie A domani pomeriggio, in casa dell’Empoli. A quasi un anno di distanza dal ko in rimonta dello scorso anno – che costò le ultime speranze per lo scudetto – i partenopei si presentano al Castellani carichi dopo il successo sull’Eintracht: il «2» vale 1,47 su Planetwin365, con il 64% delle giocate dalla sua parte. A secco di vittorie da quattro turni, Zanetti e suoi cercano un colpo offerto a 6,35, ma anche la «X» è a un sostanzioso 4,50. Spettacolo e gol nelle ultime cinque sfide in Toscana tra le due squadre, tutti finiti con almeno tre gol complessivi: anche stavolta i quotisti spingono l’Over 2,5, offerto a 1,62 contro il 2,16 dell’Under, con la prima rete attesa nei primi quindici minuti di gioco (a 2,80). Non ha segnato nel 2-0 dell’andata, ma Osimhen ci proverà ancora ed è la prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a quota 1,90, con Kvaratskhelia che si prende la scena sia per il gol (a 2,45), sia in quello degli assist (2,30). Sul tabellone dello scudetto, intanto, il Napoli è vicino alla chiusura definitiva dei giochi: la quota è infatti scesa a 1,01, un’offerta simbolica a un passo dalla chiusura delle giocate.

Vincenzo Letizia

