Padovan, Monti, Mele, Chinellato, Fontana e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Padovan: “Non si può rimanere aggrappati al portiere, il Napoli è caduto perché sotto una pressione costante”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Conte ha perso Di Lorenzo e ha voluto mantenere un centrocampo muscolare, non c’erano molte scelte. Non poteva nemmeno togliere Hojlund, visto che era l’unica punta. Conte ha ragione, la partita è stata rovinata dall’espulsione ma mi resta il dubbio De Bruyne. Anguissa non ha fatto una grande partita. Il gol è arrivato dopo una grande resistenza, il City ha spinto molto e poteva arrivare anche senza la sostituzione di Politano con Juan Jesus. La gara è stata giocata a ritmi alti, Milinkovic-Savic ha fatto delle parate straordinarie, ma non si può rimanere aggrappati solo al portiere. Poi le energie sono venute mene, il Napoli è stato sottoposto a una pressione continua. Di Lorenzo? Ci ho visto un po’ di ingenuità nel farsi attaccare alle spalle. Un giocatore come lui doveva avere una lettura diversa della situazione. Il Napoli esce comunque a testa alta, con l’elogio all’organizzazione di Conte”.

Monti: “Forse Conte si è pentito di aver tolto De Bruyne, ma è un ragionamento col senno di poi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti: “Peccato per lettura sbagliata di Di Lorenzo, doveva attaccare quella palla: ma non è facile con un come Haaland. La scelta di Conte di togliere De Bruyne è stata coraggiosa, ma col senno di poi forse la scelta migliore era togliere McTominay, che sulle seconde palle ha fatto poco. Secondo me Conte forse si è pentito di questa scelta. La reazione di De Bruyne? L’ho trovata normale. Lui è troppo furbo e scafato per incappare in una reazione che avrebbe poi provocato polemiche. Juan Jesus in campo? Il Napoli stava soffrendo, erano tutti stanchi. Non ci ho visto niente di male nel tentativo di mettersi col 5-3-1. La sconfitta racconta il livello del City molto alto, e l’errore che ha commesso il Napoli con Di Lorenzo, per il quale ha pagato dazio”.

Mele: “De Bruyne eccezionale, la sua uscita dal campo andrebbe fatta vedere nelle scuole calcio”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuta la giornalista di Canale 8 Italia Mele: “L’episodio dell’espulsione di Di Lorenzo ha inciso molto, ma non ha determinato da solo la partita. Quello del capitano è stato un errore, e anche lui si è reso subito conto. Può succedere, soprattutto quando di fronte c’è un calciatore di grande fisicità come Haaland. Ritengo, invece, eccelsa la reazione di Kevin De Bruyne: uscire in quel modo con quella dignità e quella professionalità è un esempio per tutti. Quell’uscita dal campo andrebbe fatta vedere nelle scuole calcio. Poi col senno di poi si possono fare tutte le valutazioni, ma De Bruyne è stato eccezionale dal punto di vista umano e professionale. È stata una partita brutta da parte del Napoli, un pochino in più poteva fare al di là della difesa strenua”.

Chinellato: “Il giudizio sul Napoli resta sospeso, ma non avrei tolto De Bruyne. Conte ha deciso di difendersi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Davide Chinellato: “Il Napoli non esce ridimensionato, perché la sconfitta è stata condizionata dall’espulsione dopo 21 minuti. Giocare 70 minuti contro il Manchester City in dieci non è facile, anche se oggi questa è una squadra che si sta ritrovando. Non avrei tolto De Bruyne, ma non sono Antonio Conte e capisco che lui ha scelto di difendere. Quello che posso rimproverare al Napoli è che si sia un po’ spento dopo il gol di Haaland, ma anche in questo caso ci sono delle attenuanti. Penso che la scelta di difendersi bassi e l’espulsione abbiano condizionato. Oggi il giudizio sul Napoli resta in sospeso. Quello che abbiamo visto è troppo poco per capire il livello degli azzurri rispetto al City”.

Fontana: “De Bruyne ha fatto vedere cosa è un campione. Oggi quasi nessun giovane reagirebbe in quel modo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto l’allenatore Gaetano Fontana: “L’espulsione di Di Lorenzo è stata giusta. Il capitano non è entrato in modo pericoloso ma il fallo c’è stato. La sua volontà ovviamente non era quella. Peccato perché la gara è sta condizionata. In dieci contro una squadra di palleggiatori non è facile, e bisognava sperare solo in un calcio piazzato, magari. L’atteggiamento del Napoli è stato impeccabile. La partita era stata preparata nel dettaglio, si vedeva perché il City faceva fatica a entrare nell’area del Napoli. De Bruyne? Conte ha fatto una scelta importante, ha tolto l’elemento poco propenso per caratteristiche a quel tipo di gara. Difficilmente il belga avrebbe avuto la possibilità di sviluppare il gioco. Esemplare la sua reazione. De Bruyne ha fatto vedere come si diventa campioni. Nell’anima e nella testa. Si è messo in panchina tranquillo a guardare la partita. Davvero da ammirare. Oggi quasi nessun giovane reagirebbe in quel modo, purtroppo”.

Fabbroni: “Togliendo De Bruyne Conte ha consegnato il Napoli al Manchester City”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Non avrei toccato nulla dopo l’espulsione di Di Lorenzo. Il Napoli si è consigliato al Manchester City. Mi aspettavo un Napoli poteva provare a mantenere il piano partito senza mettersi tutto in difesa. Penso ci debba sempre essere un piano partita in caso di espulsione di un difensore. Certe situazioni mi lasciano un po’ basito: mi riferisco a Conte quando dice che lo scorso anno non c’erano state espulsioni. Il Napoli dopo il rosso a Di Lorenzo ha ridotto a zero le speranze di essere protagonista della partita. Il City ha attaccato senza nessun affanno, e devo dire che non sono tra quelli che si esaltano: alla fine è arrivata una sconfitta”.

