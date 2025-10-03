NEWS

Vidigal: “Napoli da scudetto, il prossimo anno al top anche in Europa”

Vincenzo Letizia 3 Ottobre 2025 0 1 min read

Josè Luis Vidigal è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

Mercoledì al Maradona ho visto una bellissima partita, il Napoli aveva bisogno di vincere dopo i ko con City e Milan, lo Sporting ha dato una risposta importante, Rui Borges sta pensando più al campionato e a Napoli ha cambiato molto, ha giocato un 4-2-3-1 con tre ragazzi forti e dinamici. Senza Gyokeres si pensava che lo Sporting avesse perso la sua mentalità, invece devo complimentarmi con il tecnico, speriamo di rivincere il titolo.

Gi azzurri hanno incontrato qualche difficoltà ma poi hanno vinto meritatamente, la squadra mi sembra forte, organizzata, vogliosa, Conte gioca sempre per vincere, magari non farà un calcio spettacolare ma il suo Napoli ha recuperato mentalmente e mi è piaciuto molto.

Giocare campionato e Champions costantemente fa diventare un top club, capisco i tifosi che vogliono sempre vincere, bisogna però gestire la rosa in una stagione lunga, diventa complicato per l’allenatore giocare sempre con gli stessi. Se il Napoli vorrà puntare allo scudetto dovrà forse lasciare qualcosa per strada, può sembrare brutto dirlo in questo momento, ma è così.

Del resto, Conte è alla seconda stagione in azzurro e pian piano sta strutturando la squadra, che oggi è stata ampliata nell’organico e sta diventando più competitiva, il prossimo anno arriveranno altri giocatori da Champions, ora si stanno mettendo le basi per un Napoli sempre più forte anche in Europa”.

