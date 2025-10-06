BASKET – Napoli KO a Bologna nell’esordio in campionato

Sconfitta del Napoli Basket nella gara di esordio del campionato di serie A. La squadra di coach Alessandro Magro ha perso contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna con il punteggio di 105-88. Partita sempre in controllo per i padroni d’Italia, avanti in doppia cifra per tutta la ripresa grazie a sette uomini sopra quota 10 punti guidati dai 16 di Matt Morgan. A Napoli non bastano i 23 punti di Aamir Sims
Dopo la sconfitta rimediata in Eurolega sul campo di Valencia, la squadra di Dusko Ivanovic ha giocato una partita di grande solidità nelle due metà campo, scavando un solco nel secondo quarto (vinto 26-13) senza mai tornare sotto la doppia cifra di vantaggio nel resto del match. Ottima la distribuzione offensiva, mandando sette giocatori sopra quota 10 punti guidati dai 16 di Matt Morgan e dai 15 di Derrick Alston Jr. Alla squadra ospite non bastano i 23 di Aamir Simms (4/8 dalla lunga distanza) e i 18 di Savion Flagg, senza mai riuscire a impensierire i padroni di casa pur tornando in qualche occasione fino al -13. Nel prossimo turno la Virtus andrà a Udine (sabato 11 alle ore 20), mentre Napoli ospiterà Trieste (sempre sabato alle ore 20.30).