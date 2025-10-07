SERIE A – Comanda il Centrosud, Napoli e Roma battistrada del campionato, non accadeva dal 1989/90

A quanto pare, l’egemonia indiscussa del Nord in serie A, per ora, non è più in voga, negli ultimi tempi, il Napoli, in tre stagioni, ha vinto due scudetti, a dispetto di Inter, Milan e Juve; nel primo caso, addirittura, con Spalletti in panchina, nel 2023, fece il vuoto dietro di sè, distanziando la seconda di ben 16 lunghezze. Oggi, a comandare la classifica di serie A ci sono Napoli e Roma con 15 punti, due in più del Milan e tre dell’Inter quarta. Azzurri e giallorossi, per la cronaca, non erano a braccetto, al primo posto, dal lontano torneo 1989/90, torneo, alla fine, vinto proprio dal Napoli, battendo la concorrenza dei rossoneri milanesi. L’attuale allenatore del Toro Marco Baroni, realizzò, all’allora San Paolo, nell’ultima giornata, la rete dell’1 a 0 sulla Lazio che sancì il secondo tricolore della storia del club partenopeo, alla cui presidenza vi era l’ingegnere Corrado Ferlaino. Dunque, corsi e ruicorsi storici, di buon auspicio per l’undici di Conte. La Roma di Gasperini è la vera sorpresa di questo inizio di stagione, nessuno immaginava, a bocce ferme, che i capitolini fossero capaci di stare in testa alla graduatoria, dopo sei giornate, appaiati al Napoli, campione d’Italia. Un fuoco di paglia, o realmente la compagine dell’ex allenatore atalantino è attrezzata per competere per lo scudetto? La risposta ce la può dare soltanto il campo, giudice inappellabile. Antonio Conte e il Gasp guardano dall’alto in basso le concorrenti, una situazione che vede le due battistrada della massima serie, insieme dopo ben 36 anni. In un certo senso, fa piacere che siano loro le prime della classe, una ventata di nuovo ci voleva, il nostro augurio è quello che non sia una cosa temporanea. Il Napoli, naturalmente, era nei pronostici della vigilia, che sarebbe stata la squadra candidata numero uno a rivincere lo scuidetto, ma assolutamente no la Roma, pronosticata, al massimo, per lottare per un posto in Europa, dopo un mercato, non certamente straordinario.