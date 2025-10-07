Anticipi e Posticipi Napoli – Calendario azzurro fino alla ventiduesima giornata di serie A

La Lega calcio, ieri, ha reso noto gli anticipi e i posticipi di massima serie dalla tredicesima alle ventiduesima giornata di campionato. Per quanto riguarda il Calcio Napoli, qui di seguito, gli impegni della squadra di Conte negli anticipi ed i posticipi:
13a giornata – Roma-Napoli, Domenica 30 novembre, ore 20:45
OTTAVI COPPA ITALIA – Napoli-Cagliari , Mercoledì 3 dicembre, ore 18:00
14a giornata – Napoli-Juventus, Domenica 7 dicembre, ore 20:45
16a giornata Napoli-Parma, Mercoledì 14 gennaio, ore 18:30
18a giornata- Lazio-Napoli, Domenica 4 gennaio, ore 12:30
19a giornata – Napoli-Verona, Mercoledì 7 gennaio, ore 18:30
20a giornata- Inter-Napoli, Domenica 11 gennaio, ore 20:45
21a giornata – Napoli-Sassuolo, Sabato 17 gennaio, ore 18:00
22a giornata -Juventus-Napoli, Domenica 25 gennaio, ore 18:00
NB Tutte le altre giornate non citate si disputeranno, di pomeriggio, alle ore 15
