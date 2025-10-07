NEWS

Anticipi e Posticipi Napoli – Calendario azzurro fino alla ventiduesima giornata di serie A

Armando Fico 7 Ottobre 2025

La Lega calcio, ieri,  ha reso noto gli anticipi e i posticipi di massima serie dalla tredicesima alle ventiduesima giornata di campionato. Per quanto riguarda il Calcio Napoli, qui di seguito, gli impegni della squadra di Conte negli anticipi ed i posticipi:

13a giornata – Roma-Napoli, Domenica 30 novembre, ore 20:45

OTTAVI COPPA ITALIA – Napoli-Cagliari , Mercoledì 3 dicembre, ore 18:00

14a giornata – Napoli-Juventus, Domenica 7 dicembre, ore 20:45

16a giornata Napoli-Parma, Mercoledì 14 gennaio, ore 18:30

18a giornata- Lazio-Napoli, Domenica 4 gennaio, ore 12:30

19a giornata – Napoli-Verona, Mercoledì 7 gennaio, ore 18:30

20a giornata- Inter-Napoli, Domenica 11 gennaio, ore 20:45

21a giornata – Napoli-Sassuolo, Sabato 17 gennaio, ore 18:00

22a giornata -Juventus-Napoli, Domenica 25 gennaio, ore 18:00

 

NB Tutte le altre giornate non citate si disputeranno, di pomeriggio,  alle ore 15

Commenti
Armando Fico

