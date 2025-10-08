Stop di venti giorni per Politano, c’è uno strappo

NEWS

Vincenzo Letizia 8 Ottobre 2025 0 19 sec read

Altra brutta tegola per il Napoli. Politano ha riportato una lesione al bicipite femorale, dopo essersi sottoposto ai primi test fisici. Politano dunque non ci sarà in casa del Torino dov’è atteso il Napoli al rientro dalla sosta. Il problema muscolare, seppure di basso grado, dovrebbe tenerlo out per un periodo di circa 20 giorni. Politano dunque dovrebbe tornare per la gara con l’Inter del 25 ottobre.

Vincenzo Letizia

