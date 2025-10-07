Zamboni, Zaccaria, Carmine Esposito, Policano, Tosto e Petrazzuolo a NM Live

NM LIVE – Zamboni: “Napoli-Genoa? Tutte le partite sono difficili, ma il gruppo c’è ed è importante, Conte pensa al bene della squadra, Spinazzola ottimo calciatore”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Napoli-Genoa? Tutte le partite sono difficili, anche se si incontrano squadre meno preparate, ogni partita ha una storia a sè. Non c'è niente di facile in un campionato difficile come quello italiano, complimenti al Napoli e a chi dalla panchina è riuscito a ribaltare la situazione. Questo è quello che fa la differenza, il gruppo c'è ed è importante, l'ha fatto vedere. La scelta di Conte su De Bruyne? Conte pensa al bene della squadra e non ci sono dubbi, secondo me nel primo tempo ha provato a vedere se la strada era percorribile, poi è tornato al modulo che in questo momento va meglio per la squadra. Intesa Hojlund-De Bruyne? E' una intesa di squadra, si gioca da squadra, Hojlund e De Bruyne possono fare un altro sport, se stanno bene è ovvio che fanno la differenza. Quello che fa la differenza è la squadra, bisogna essere sempre al massimo per arrivare all'obiettivo finale, il Napoli ha risposto da Napoli. Troppi infortuni? Sono cose normali, sappiamo come lavora Conte che lavora al massimo e può capitare l'infortunio, l'importante è che la rosa è ampia e che ci siano le alternative, poi è un peccato perderli, ma penso che sono cose risolvibili. Buongiorno e Rrahmani? Questa è una squadra costruita per essere squadra, ha 22 calciatori che possono ricoprire il ruolo mancante e quindi bene così, poi è ovvio che speriamo che stiano tutti bene. Spinazzola? L'esperienza si fa man mano giocando e con gli anni, è un ottimo calciatore e lo sta dimostrando, anche quest'anno darà il suo supporto a questa squadra per arrivare in alto. Ben vengano calciatori che crescono in esperienza. Nazionale? Sapevamo già dall'inizio che la strada non era facile e sarebbe stata dura la qualificazione, questo penso che dia uno stimolo in più per vincere e per fare tanti gol. Sono le uniche due strade da percorrere, bisogna andare in campo con l'acceleratore schiacciato e dare il massimo fino alla fine. E' difficile, ma non impossibile, chi più di Gattuso sa questo, che ha sempre dato l'anima in campo da calciatore. Nessuno più di lui può trasmettere questa impresa".

NM LIVE – Zaccaria: “Napoli-Genoa? Il primo tempo del match è un campanello d’allarme, Spinazzola è un calciatore di altissimo livello”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Milan-Como in Australia? Il calcio ormai è diverso, prevale la logica degli incassi e della pubblicità. Anche le società hanno altri interessi, ma io non faccio salti di gioia, preferirei che le partite si giochino in Italia. Il calcio è diventato un giro di affari, già ci siamo dovuti abituare alle giornate spezzatino che iniziano il venerdì e finiscono il lunedì, ora dobbiamo abituarci anche a questo. Napoli-Genoa? Devo dire che non è nuovo il Napoli a dare queste esperienze, primo tempo da orrore e secondo tempo completamente diverso, sarà servito l'ingresso di De Bruyne, ma anche le strigliate di Conte negli spogliatoi. Resta il dato preoccupante, perché il primo tempo è stato angosciante, non c'era agonismo e voglia di lottare. Quindi, questo è un campanello d'allarme. Concludere in svantaggio o anche sullo 0-0 il primo tempo e pensare sempre di ribaltare, non sempre riesce. Non si può giocare per 45'. Già in passato era suonato il campanello d'allarme, credo che Conte farà molta attenzione su questo. Infortunio? Ora c'è Lobotka fermo forse per un mese, una inferemeria affollata, fino a poco tempo fa il Napli aveva pochi infortuni, poi un conto sono gli infortuni per scontro fisico e un conto sono quelli muscolari, Lobotka si è fatto male da solo, come Rrahmani e Buongiorno. Questo incide su questi calciatori che giocano tanto, poi ci sono anche altre condizioni, lo staff medico deve valutare bene questa situazione, se si può raddrizzare questo andazzo. Il Napoli ha una rosa ampia, ma ci sono tante partite da fare. Intesa De Bruyne-Hojlund e Juan Jesus e Spinazzola? Spinazzola già l'anno scorso ha fatto vedere il suo valore, non penso che ci sia mai stata l'intenzione di cederlo. E' un calciatore di altissimo livello. Quello che ha dato all'Italia all'Europeo è importante. E' duttile, può giocare sia a destra che a sinistra con i due piedi, può giocare anche sulla sinistra sempre in attacco, ha dribbing e capacità di cross. A Napoli sta coronando la sua carriera, sta dando il meglio di se e ce lo teniamo stretto. Nazionale? Vincere con tanti gol di scarto è sempre bello, ma le goleade della Norvegia ci mettono un pò fuori dal primo posto, ma serve la vittoria. Israele è allo stesso livello dell'Italia e serve per forza vincere per il secondo posto. Se la Norvegia dovesse inciampare, meglio ancora. L'Italia deve fare la sua parte e vincere entrambe le partite. Speriamo bene, io sono sempre preoccupato da queste soste, speriamo tornino perfettamente in forma i calciatori del Napoli".

NM LIVE – Carmine Esposito: “Il Napoli ha una rosa competitiva e Conte la sta gestendo al meglio, Spinazzola ha ritrovato la sua identità”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Si gioca in 11, le rose sono fatte di 30 calciatori e vogliono giocare tutti. Quest'anno nel Napoli c'è anche una bella competizione, perchè si gioca su più fronti ed è normale che vogliono giocare. Chi gioca poco è giusto che si metta in mostra, per mettere in difficoltà l'allenatore e la squadra, per trovare un posto. Il Napoli ha una rosa competitiva e Conte la sta gestendo al meglio. Napoli-Genoa, l'impatto di De Bruyne e l'intesa con Hojlund? Hojlund è un grande acquisto non solo per il Napoli, ma anche per De Bruyne, che predilige chi attacca la profondità e gli spazi. Se ha spazio è veramente devastante. Spinazzola? Dopo l'infortunio pensavo fosse un calciatore dimenticato. A Napoli ha ritrovato la sua identità, sta facendo bene e lo stimo tantissimo, si vede che adora Napoli e ha sempre il sorriso sulle labbra. E' un calciatore adatto alla situazione del Napoli di quest'anno. Siamo all'inizio e la Roma sta facendo bene e ha entusiasmo, penso che alla lunga, però, si possa distaccare dalle prime posizioni, non la vedo competitiva per lo Scudetto e per impensierire il Napoli, vedo più pericolose le altre tre. L'importante è che il Napoli vada avanti per la sua strada. Infortuni? Fanno parte del gioco, i muscoli sono sempre in attivo e ci può stare l'infortunio. Juan Jesus è straordinario, sta mantenendo la difesa da solo, quest'anno è il perno di questa rinascita della difesa del Napoli. E' sempre molto carico e positivo. Hojlund può fare 15-20 gol? Secondo me sì, se continua così. Secondo me, come ho detto prima, finchè sta bene De Bruyne sta bene anche Hojlund, perchè è quello dell'ultimo passaggio che ti manda in porta. Ora sta venendo un pò meno McTominay, ma quando sarà al 100%, il Napoli avrà più calciatori che possono servire Hojlund".

NM LIVE – Policano: “Napoli, Hojlund e De Bruyne stanno dando tanto alla squadra, Spinazzola? Pochi hanno calciatori così in organico”

NAPOLI – ROBERTO POLICANO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Quanto può ancora migliorare questo Napoli? Più che migliorare, i titolari si sono già inseriti in questo modulo, forse deve recuperare calciatori importanti tipo Lang, che può prendere il posto di qualche titolare in alcune occasioni, per far si che il tasso tecnico non si abbassi. Il Napoli deve inserire chi ha dato meno. Hojlund, rispetto all'ultima stagione, sembra un altro calciatore, si è adattato bene al gioco di Conte, attacca bene la profondità e nel modo di giocare del Napoli può essere un elemento importante, sta determinando molto, stessa cosa De Bruyne, che è un centrocampista di grande qualità e può giocare centro-sinistra e centro-destra senza problemi, ha anche l'ultimo passaggio nelle gambe, stanno dando moltissimo a questa squadra. Spinazzola? E' un calciatore che può giocare sia a destra che a sinistra, è un calciatore di gamba e spesso supera l'avversario nell'uno contro uno. Poche squadre hanno calciatori così in organico, troverà molto spazio. Un Policano in erba nel calcio di oggi? Difficile fare paragoni, ci sono ottimi calciatori, ma con le mie caratteristiche ci sono pochi. Questo non vuol dire che c'è crisi, ma ci sono altri calciatori con altre caratteristiche, vedi Dimarco, che sono ottimi elementi".

NM LIVE – Tosto: “Napoli, Spinazzola è forte e sta dando un grande contributo, Hojlund e De Bruyne due grandissimi acquisti”

NAPOLI – VITTORIO TOSTO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Un voto per Spinazzola? Merita un voto altissimo. Da quando è arrivato a Napoli, ha ricostruito la sua forza fisica, che era venuta meno in passato per infortuni. Con grande determinazione ha lavorato per tornare ad altissimi livelli. Se lo merita, è un ragazzo serio e un calciatore forte e sta dando un grande contributo alla causa Napoli. Hojlund e De Bruyne? Il Napoli ha fatto due grandi acquisti di profilo internazionale. La società ha innalzato la qualità Napoli per portarla a giocarsela sul campo internazionale. Ha preso un calciatore di un'età e di una certa esperienza, un calciatore assoluto a livello internazionale e ha ripreso un calciatore che in Serie A aveva fatto bene. Il Napoli ha fatto un ulteriore salto di qualità a livello internazionale. Falso equivoco tattico con il centrocampo a quattro? La situazione è chiara, potevamo essere preoccupati 12 mesi fa, l'assenza di Lobotka e di Lukaku poteva pesare ai tempi, ma il Napoli è cresciuto oggi e Conte ha portato Gilmour quasi ad essere allo stesso piano di Lobotka. L'assenza di Lobotka è ben coperta dalla crescita esponenziale di Gilmour. Lukaku è stato sostituito da un giovane pronto a caricarsi il peso dell'attacco. Queste sono due assenze pesanti, ma che sono ben sostituite. Il Napoli è cresciuto nella forza delle individualità, toglierei gli equivoci e la tensioni negative, è giusto dare fiducia a calciatori che si stanno dimostrando all'altezza. Il lavoro di Conte è maniacale ed è in fase di crescita. Il suo staff è di livello unico, sono professionisti che lavorano nella specifica individualità, per far crescere il risultato personale del singolo calciatore, che poi ne beneficia tutta la squadra. Conte mi sta piacendo molto, non è difficile riuscire a migliorare continuamente e avere la stessa fame come se fosse il punto di partenza. Il Napoli è sempre in punto di partenza, sembra che riparte da zero sempre, ma poi formalmente si va ad accrescere nel lavoro impostato dallo staff di Conte. Dopo una sconfitta, riesce sempre a trovare lo stimolo per trovare la vittoria. Il Napoli è in costante crescita, perché va sempre alla ricerca della vittoria attraverso il lavoro ed è la dote migliore di questo Napoli. Il vero Napoli lo vedremo giorno dopo giorno, perchè è questa l'alchimia vincente di Conte e del suo staff, andare continuamente alla ricerca di spunti per fare sempre meglio. Questa si chiama fame calcistica, che è la dote migliore di Conte. Difesa inedita? Le difficoltà ci sono e ci saranno sempre, gli avversari studiano per metterti in difficoltà. Poi subentra la coesione tra i giocatori di reparto e quelli di altri reparti, quotidianamente la devi allenare e la devi migliorare. Devi essere veloce a leggere la situazione. Chi commette meno errori, porta a casa i risultati. Anche il Napoli fa degli errori, ma a differenza di altri ne fa meno".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, notizie non incoraggianti per Lobotka, nulla di preoccupante per Milinkovic-Savic, Politano da valutare, voci dall’Olanda su Noa Lang? Non ci sono riscontri”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Lobotka e Politano? Non sono notizie incoraggianti su Lobotka, ma il Napoli può contare su Gilmour che si è fatto trovare pronto. Problema alla schiena per Milinkovic-Savic, ma nulla di preoccupante, Politano è da valutare, la situazione non sembra essere particolarmente grave. C'è un po' di apprensione, ma se non c'è Politano, il Napoli può contare su Spinazzola che è inamovibile, ma anche su Neres e Noa Lang. A proposito di Noa Lang, queste voci che provengono dall'Olanda non trovano riscontro. Ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi, poi con un Politano così e De Bruyne, come si fa a