Trombetti, Altamura, Lambaerts, Varriale, Uccella e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Anche in questa sosta ci portiamo dietro il problema degli infortuni. Una causa precisa non c’è. Individuo in quella principale lo stress al quale sono sottoposti i giocatori, con i tanti impegni. Il Napoli gioca da un po’ di tempo sembra pagare un prezzo più alto delle altre. Sarà opportuno che Conte prenda dei provvedimenti, se davvero questo trend dipende anche dall’intensità del lavoro fisico. Contro il Genoa il Napoli ha perso qualcosa con gli esterni alti, questo è un dato su cui bisogna riflettere. Sottolineo che anche con Politano e Neres insieme in campo gli azzurri non hanno mai tirato in porta. Ecco perché l’allenatore sta cercando soluzioni offensive col centrocampo a quattro. È evidente che De Bruyne è un calciatore in grado di accendere la luce in qualsiasi momento”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Cronache di Napoli Marcello Altamura: “Non penso che ci sia una medicina da prendere per guarire dal problema infortuni. Penso ci siano una serie di motivazioni che si incrociano. Non è un segreto che Conte spreme i giocatori. Ci sono carichi di allenamenti importanti. C’è poi un gruppo abituato a giocare una sola partita a settimana, mentre ora si spendono parecchie energie. È vero che Garcia e Rongoni all’epoca furono massacrati di critiche, ma bisogna anche dire che il francese fu cacciato mentre Conte ha vinto uno scudetto. E questo la dice lunga. I giovani? In Italia abbiamo una concezione un po’ diversa. Da noi anche un 22enne o un 23enne viene considerato giovane. Il Napoli ha purtroppo un po’ il trend del calcio italiano, ossia tende a dargli poco spazio senza lanciarli”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Het Laatste Nieuws Geert Lambaerts: “Maesschalck è il fisioterapista storico di Lukaku, che lo sta seguendo anche in questo periodo. È il preparatore che ha lavorato anche con Mertens. Lukaku ha scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista, che non riteneva necessaria l’operazione. Secondo le mie informazioni per fine ottobre Romelu tornerà a Napoli. C’è un contatto continuo e quotidiano tra Maesschalck e i medici del Napoli. Penso che Lukaku potrebbe tornare ad allenarsi a novembre, e punta a un ritorno in campo a dicembre. Questo è l’obiettivo, anche se nessuno ne è sicuro. Ma c’è fiducia che si possano rispettare i tempi, che normalmente dovrebbero vederlo di nuovo in campo a dicembre. Il suo futuro? L’Anderlecht lo aspetta, ma non credo che il momento sia la prossima stagione. Penso che giocherà almeno un’altra stagione in Italia, forse ancora a Napoli. De Bruyne? Le discussioni viste con Conte c’erano anche con Guardiola e i vari ct del Belgio. Il giocatore vuole rimanere in campo per tutta la partita e si sono viste discussioni del genere anche in passato”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “Sono ottimista sul Napoli. Non penso che gli azzurri debbano stravincere dalla prima partita. La squadra ha fatto il suo, non ha avuto inciampi contro squadre meno forti. A Manchester è inciampata soprattutto per una propria ingenuità, e ha vinto poi una gara fondamentale con lo Sporting. Non vedo i presupposti per essere poco ottimisti. Gli infortuni capitano a tutti, anche a corazzate come il Paris Saint Germain. Piedi per terra, quindi, ma ottimismo ben riposto soprattutto in Antonio Conte. Il Napoli prende gol da sei partite consecutive? Non ha avuto quasi mai la difesa titolare. Le assenze di Buongiorno e Rrahmani pesano. Il Napoli sta cambiando e punta di più sulla proposta offensiva rispetto alla passata stagione. Quest’anno la media gol è salita, in proiezione sarebbero un terzo dei gol in più rispetto alla scorsa stagione. De Bruyne è un giocatore importantissimo, non capisco chi lo ha messo in dubbio. Alcune opinioni, seppur rispettabili, sono esilaranti. Ogni grande allenatore fa ruotare i giocatori, compreso De Bruyne”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Per una volta sono le nazionali che pagano gli impegni del Napoli e non viceversa, e mi riferisco al tema degli infortuni. Gli allenatori dicono che giocare tante partite è “allenante”, ma bisogna capire cosa vuol dire questo termine con esattezza. Forse le partite non danno un allenamento giusto, sollecitando qualche muscolo che poi cede. Si tratta di dinamiche diverse per ciascun infortunio, ed è sempre difficile fare un’analisi. Qualche problema per questo Napoli c’è: la squadra sta provando a calibrarsi e a trovare e giuste proporzioni. A me la scelta di de Bruyne a gara in corso non è dispiaciuto. Vederlo fresco e ispirato quando gli avversari calano la loro intensità agonistica può fare la differenza. Lui e Spinazzola sono i due giocatori più tecnici, che danno del tu al pallone. Col recupero di Buongiorno la difesa può trovare un assetto più stabile della retroguardia”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Canale 21 Davide Uccella per il consueto Punto Basket: “Il Napoli poteva perdere a Bologna, ma non perdere la faccia. Napoli ci è riuscita, partendo anche bene. Sicuramente era difficile chiedere di più dalla sfida in casa della Virtus Bologna. A un certo punto c’è stato il rischio imbarcata, soprattutto quando Bologna ha iniziato a correre. Invece ci sono tanti spunti buoni. Contro Trieste sabato al Palabarbuto può iniziare davvero il campionato del Napoli: l’auspicio è di vedere maggiori rotazioni e più giocatori con un migliore stato di forma. Ad esempio va integrato meglio Caruso, e questa settimana sarà molto importante. Di certo Napoli è una squadra che lotta: segno che siamo comunque su un buon percorso di crescita”.

