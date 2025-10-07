COPERTINA

Napoli, infortunio per Lobotka: stop di un mese per il centrocampista

Vincenzo Letizia 7 Ottobre 2025 0 28 sec read

Sono passate quarantotto ore dalla partita col Genoa e il Napoli deve fare i conti con gli infortuni di Matteo Politano e Stanislav Lobotka, entrambi fermatisi in occasione del match con i liguri.

Napoli, le condizioni di Lobotka e Politano

Lobotka, in ritiro con la nazionale slovacca, ha rimediato una lesione muscolare che dovrebbe costringerlo a stare fermo per circa un mese, dunque fino alla sosta di novembre. C’è ancora da attendere, invece, per conoscere le condizioni di Matteo Politano, costretto a rinunciare alla chiamata di Gattuso in Nazionale al pari del portiere serbo Milinkovic-Savic.

Vincenzo Letizia

