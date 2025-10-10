ITALIA – La Nazionale di Gattuso alla vigilia di due gare fondamentali per accedere ai playoff qualificazione ai Mondiali 2026

Domani sera, a Tallin, contro i padroni di casa dell’Estonia, la Nazionale italiana di Rino Gattuso si gioca una grande chance per, arrivare, almeno ai playoff qualificazione ai prossimi Mondiali. Tra la partita con gli estoni e quella con Israele, a Udine, di martedì, occorrono assolutamente sei punti e magari diversi gol in ottica differenza reti. Per vincere, l’ex allenatore del Napoli si affida alla coppia di attacco composta da Retegui e Moise Kean. Al momento, la Norvegia di Haaland, prima nel girone, con 15 punti e con una differenza reti straordinaria, +21, è oramai irrangiungibile. In seconda posizione ci sono gli azzurri con 9 punti e +5, appaiati ad Israele, però terzo in classifica, con +4. Il nostro ct, per rimpiazzare gli infortunati Matteo Politano e Zaccagni, probabilmente, impiegherà Cambiaghi e Riccardo Orsolini, ma non è tuttavia da escludere la titolarità di Giacomo Raspadori, in una posizione più larga. Stando ai rumors, Gattuso potrebbe schierare queto undici di partenza:

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cambiaghi, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.

Per quanto concerne le statistiche di questa sfida notiamo un netto predominio dell’Italia sull’Estonia; a conferma di ciò, vi è la partita dell’andata, allorquando gli azzurri, a Bergamo, travolsero gli avversari per 5 a 0. Inoltre, se guardiamo al ranking Uefa, registriamo una disparità di valori colossale fra le due formazioni; la nostra Naziionale è tra le prime dieci al mondo, mentre quella estone occupa il centoventesimo posto. La trasferta di Tallin, pertanto, ci vede favoritissimi, ma niente, nel calcio, è scontato.