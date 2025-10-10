TORINO vs NAPOLI – Antonio Conte, contro i granata, ritrova Allessandro Buongiorno, perno fondamentale della difesa azzurra

Gli azzurri di Antonio Conte, alla ripresa del canpionato, sabato 18 ottobre, alle 18, saranno di scena a Torino, contro i granata di Baroni. Intanto dall’infermeria, giunge una buona notizia, il tecnico leccese, avrà a disposizione Alessandro Buongiorno, peraltro ex del match e perno fondamentale della retroguardia partenopea. Il forte centrale, fermo dalla quarta giornata, dunque ritornerà in campo, proprio contro i suoi vecchi compagni. L’azzurro si ritroverà nello stadio in cui ‘è cresciuto ed al quale sono legati molti dei suoi ricordi. Un recupero davvero prezioso per Conte, che ultimamente, è stato costretto a mandare in campo una difesa indedita che ha trabballato, subendo tante reti. Dopo l’infortunio, Buongiorno intende riprendersi il suo posto da protagonista assoluto.