NEWS

TORINO vs NAPOLI – Antonio Conte, contro i granata, ritrova Allessandro Buongiorno, perno fondamentale della difesa azzurra

Armando Fico 10 Ottobre 2025 0 34 sec read

Gli azzurri di Antonio Conte, alla ripresa del canpionato, sabato 18 ottobre, alle 18,  saranno di scena a Torino, contro i granata di Baroni. Intanto dall’infermeria, giunge una buona notizia, il tecnico leccese, avrà  a disposizione Alessandro Buongiorno, peraltro ex del match e perno fondamentale della retroguardia partenopea. Il forte centrale, fermo dalla quarta giornata, dunque ritornerà in campo, proprio contro i suoi vecchi compagni. L’azzurro si ritroverà nello stadio in cui ‘è cresciuto ed al quale  sono legati molti dei suoi ricordi. Un recupero davvero prezioso per Conte, che ultimamente, è stato costretto a mandare in campo una difesa indedita che ha trabballato, subendo tante reti. Dopo l’infortunio, Buongiorno intende riprendersi il suo posto da protagonista assoluto.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Pavarese: “Napoli, contro la Fiorentina sarà un’ impresa!”

“Non facciamo brutte figure in Toscana. Il Napoli deve imparare a divertirsi, ancora non lo riconosco del tutto. Contro la Fiorentina sarà un’impresa“. Così direttore […]

5 Novembre 2014 0 1 min read

DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL NAPOLI CALCIO FEMMINILE E MASCHILE ALLO SNOB

Si svolgerà domani, venerdì 14 ottobre, alle 11.30 allo Snob (via Vito Fornari, 15 – angolo via dei Mille), la conferenza stampa di presentazione del […]

13 Ottobre 2016 0 27 sec read

Carlo Alvino: “Ma il Napoli ha vinto o me lo sono sognato, perché tante critiche agli azzurri”?

Il noto giornalista di Tele Luna, nonchè grandissimo tifoso del Napoli, ha rilasciato, stamane alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale Azzurra, in merito alla partita di […]

20 Marzo 2017 0 26 sec read

Napoli, si avvicina Bernardeschi: non escluderebbe Deulofeu

Per il futuro del Napoli arriva la svolta nella trattativa che porterebbe in azzurro Federico Bernardeschi: il giocatore è molto vicino, l’esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più […]

8 Giugno 2022 0 57 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui