Castel Volturno – Stamane previsto un allenamento congiunto fra gli azzurri e l’Avellino di Biancolino

Il Napoli, assenti i nazionali, stamane, in quel di Castel Volturno, agli ordini di mister Conte, terrà un allenamento congiunto con l’Avellino di Biancolino, proprio come era successo ai primi del mese scorso, in occasione della prima sosta per le nazionali. Un modo come un altro per dare minuti nelle gambe ai giocatori impiegati col contagocce e per inculcare il ritmo partita, aspettando la ripresa della serie A. Lorenzo Lucca è tra quei giocatori chestanno facendo tesoro della sosta per proseguire il lavoro e per allenarsi al massimo per essere pronti, in caso di chiamata dell’allenatore. Come l’ex Udinese, anche Noa Lang attende con ansia la sua occasione, dopo aver disputato, finora, soltanto cinquanta minuti. Per questo allenasmento congiunto con gli irpini, Antonio Conte siaffiderà a questo undici:

Ferrante, Mazzocchi, Juan Jesus, Beukema, Gutierrez, Vergara, De Martino, Cimmaruta, Neres, Lucca, Lang.