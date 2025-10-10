NEWS

Castel Volturno – Stamane previsto un allenamento congiunto fra gli azzurri e l’Avellino di Biancolino

Armando Fico 10 Ottobre 2025 0 42 sec read

Il Napoli, assenti i nazionali, stamane, in quel di Castel Volturno, agli ordini di mister Conte, terrà un allenamento congiunto con l’Avellino di Biancolino, proprio come era successo ai primi del mese scorso, in occasione della prima sosta per le nazionali. Un modo come un altro  per dare  minuti nelle gambe ai giocatori impiegati col contagocce  e per inculcare il ritmo partita, aspettando la ripresa della serie A. Lorenzo Lucca è tra quei   giocatori chestanno  facendo tesoro della sosta  per proseguire il lavoro e per allenarsi al massimo per essere pronti, in caso di chiamata dell’allenatore.  Come l’ex Udinese, anche Noa Lang attende con ansia la sua occasione, dopo aver disputato, finora,  soltanto cinquanta minuti.  Per questo allenasmento congiunto con gli irpini, Antonio Conte siaffiderà a questo undici:

Ferrante, Mazzocchi, Juan Jesus, Beukema, Gutierrez, Vergara, De Martino, Cimmaruta, Neres, Lucca, Lang.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Oliveira salta la Juve, il comunicato del Napoli

Nel corso dell’allenamento di ieri Mathías Olivera ha accusato un risentimento muscolare. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta […]

24 Gennaio 2025 0 11 sec read

Offerta ufficiale di Lotito di 20mln, al Napoli, per Piotr Zielinsky ma De Laurentiis ne vuole 25

Il club biancoceleste di Lotito sta cercando di accontentare Sarri, prendendo il centrocampista azzurro Piotr Zielinsky, con il contratto in scadenza a giugno 2024. Il […]

15 Luglio 2023 0 42 sec read

PHOTO GALLERY: 22-2-2016 Napoli vs Milan

LA PHOTO GALLERY DI FELICE DE MARTINO (22-2-2016 Napoli-Milan 1-1) Vietata l’appropriazione delle immagini senza la citazione dell’autore e del sito PianetAzzurro.it Commenti

24 Febbraio 2016 0 8 sec read

Napoli – Infortunio per Diego Demme, il tedesco si è rotto il cuboide del piede sinistro

Primo infortunio in casa Napoli in questa nuova stagione; il centrocampista tedesco Diego Demme, nel corso degli allenamenti a Castel Volturno, infatti, ieri, si è […]

20 Agosto 2022 0 29 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui