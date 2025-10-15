Quartieri Spagnoli, chiuso Largo Maradona: «Una decisione ricattatoria»

NAPOLI – Sale la tensione ai Quartieri Spagnoli dopo la chiusura di Largo Maradona, cuore pulsante del turismo legato al mito di Diego Armando Maradona. Da dopo il blitz delle forze dell’ordine, lo slargo di via De Deo è rimasto off-limits. E, con ogni probabilità, lo sarà anche oggi.

A decidere la chiusura è stato Antonio Esposito, conosciuto nel quartiere come “Bostik”, titolare del bar La Bodega de D10s e gestore dell’area che ospita il celebre murale dedicato al Pibe de Oro.

«Trovo sia un peccato – spiega Esposito –: qui arrivano milioni di turisti ogni anno. Da circa un mese abbiamo avviato la trafila per la regolarizzazione e per ottenere il riconoscimento di area mercatale a Largo Maradona. La pratica è ora in Camera di Commercio. Siamo pronti a metterci in regola, anzi, lo stiamo già facendo. Ma i tempi non dipendono da noi».

Nel frattempo, Bostik ha deciso di chiudere l’accesso al murale, e annuncia che la stessa misura sarà ripetuta anche oggi. «Nelle prossime ore – aggiunge – stiamo pensando di coprire il volto di Maradona».

Un gesto simbolico ma dal forte impatto, che molti nel quartiere leggono come un atto di protesta e una sfida aperta tra le istituzioni e la gente dei Quartieri.