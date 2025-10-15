NEWS

Quartieri Spagnoli, chiuso Largo Maradona: «Una decisione ricattatoria»

Vincenzo Letizia 15 Ottobre 2025 0 1 min read

NAPOLI – Sale la tensione ai Quartieri Spagnoli dopo la chiusura di Largo Maradona, cuore pulsante del turismo legato al mito di Diego Armando Maradona. Da dopo il blitz delle forze dell’ordine, lo slargo di via De Deo è rimasto off-limits. E, con ogni probabilità, lo sarà anche oggi.

A decidere la chiusura è stato Antonio Esposito, conosciuto nel quartiere come “Bostik”, titolare del bar La Bodega de D10s e gestore dell’area che ospita il celebre murale dedicato al Pibe de Oro.

«Trovo sia un peccato – spiega Esposito –: qui arrivano milioni di turisti ogni anno. Da circa un mese abbiamo avviato la trafila per la regolarizzazione e per ottenere il riconoscimento di area mercatale a Largo Maradona. La pratica è ora in Camera di Commercio. Siamo pronti a metterci in regola, anzi, lo stiamo già facendo. Ma i tempi non dipendono da noi».

Nel frattempo, Bostik ha deciso di chiudere l’accesso al murale, e annuncia che la stessa misura sarà ripetuta anche oggi. «Nelle prossime ore – aggiunge – stiamo pensando di coprire il volto di Maradona».

Un gesto simbolico ma dal forte impatto, che molti nel quartiere leggono come un atto di protesta e una sfida aperta tra le istituzioni e la gente dei Quartieri.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

