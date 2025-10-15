Inacio Pià: “De Bruyne e Hojlund uno spettacolo, Napoli da scudetto”

NAPOLI – «L’intesa tra De Bruyne e Hojlund è uno spettacolo, sembra giochino insieme da una vita». Parola di Inacio Pià, ex attaccante del Napoli e oggi procuratore, che in un’intervista a NapoliMagazine.com ha analizzato il momento d’oro degli azzurri, primi in classifica con lo scudetto sul petto.

Secondo Pià, il merito è anche di Antonio Conte, capace di dare compattezza e mentalità: «Il Napoli è in vetta con pieno merito. Nei singoli, forse l’Inter resta la più forte, ma Conte ha saputo far rendere tutti al massimo».

Sull’asse De Bruyne–Hojlund, il brasiliano non ha dubbi: «Kevin è delizioso nella gestione del pallone, Hojlund è una forza della natura. Insieme possono trascinare il Napoli in campionato e in Champions».

Pià respinge le critiche al fuoriclasse belga: «Le cifre parlano per lui, tra gol e assist fa sempre la differenza. È umano avere qualche partita sottotono, ma il suo valore non si discute».

Quanto alla corsa scudetto, per l’ex attaccante «il Napoli resta favorito, anche se Roma e Inter daranno fastidio fino alla fine». E sui possibili sostituti degli infortunati Lobotka e Politano, Pià promuove Gilmour e Neres: «Il brasiliano, a piede invertito, può spaccare le partite».

In porta, nessun caso tra Meret e Milinkovic-Savic: «Sono due titolari, un dualismo sano fa solo bene alla squadra».

Guardando ai prossimi impegni – Torino, PSV e Inter – Pià invita alla concentrazione: «Con il Torino non bisogna sbagliare, Napoli-Inter sarà un test da grande squadra».

Un passaggio anche sul presente e sul futuro personale: «Mi rivedo un po’ in Neres e Politano. Mio figlio Samu ha il mio istinto ma più forza fisica, può fare bene nel calcio moderno».

Infine, l’emozione di vedere il Napoli stabilmente ai vertici: «Resto l’unico giocatore ad aver segnato in Serie C, B, A e nelle coppe con questa maglia. L’affetto di Napoli è unico al mondo: vedere oggi la squadra lassù mi riempie d’orgoglio».