 de Giovanni, Massimiliano Esposito, Muselli, Petrazzuolo, Mignano e Mandato ai microfoni di NM Live        

de Giovanni: “Murales Maradona? Ci auguriamo tutti che venga risolta in fretta la situazione, infortuni? Il Napoli quest’anno ha tante alternative, Gilmour e Lobotka sono diversi”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: "Problema al Murales Maradona? Ci auguriamo tutti che venga risolta in fretta la situazione. Se tutto dipende solo dal tipo di licenza siamo nel campo del surreale, se si tratta di sicurezza e controlli vari la cosa cambia. La zona è particolare, un'ambulanza farebbe fatica ad arrivare lì qualora fosse necessario. Dipende anche dalla presenza di servizi attorno alla zona, questi sono altri discorsi. I Quartieri Spagnoli sono bellissimi, ma le vie sono molto strette. Ma ripeto, se tutto dipende solo dal tipo di licenza la cosa va risolta in fretta. Quello deve rimanere il tempio bellissimo e spontaneo di Maradona, ma deve essere fatto tutto nella massima legalità. Grandi prestazioni degli azzurri con le rispettive Nazionali, soprattutto quelle di De Bruyne ed Hojlund? Per fortuna in questa sosta le altre squadre hanno avuto problemi e non il Napoli, vedi i casi Pulisic e Bremer. L'importante è avere tante alternative, per fortuna il Napoli quest'anno le ha a differenza dell'anno scorso. Il Napoli potrebbe utilizzare anche Marianucci, anche perchè non c'è in lista Champions e potrebbe far parte delle rotazioni a Torino. Contro l'Inter, invece, servirà la migliore formazione possibile, anche se non ci sarà Lobotka. Gilmour è forte, ma è un regista diverso rispetto allo slovacco. Spero che possa essere una sostituzione senza sofferenza, altrimenti proverei qualche altro assetto tattico, ad esempio un 4-2-3-1. Conte conosce bene la squadra, saprà come attrezzarsi di volta in volta. Conte farà delle rotazioni, ma è chiaro che il valore dei giocatori non è lo stesso in ogni ruolo. Vanno capiti i tempi di recupero di Rrahmani e Buongiorno. PSV ed Inter non valgono come Torino e Lecce, quindi vedremo che scelte farà Conte".

NM LIVE – Max Esposito: “Napoli? Con Conte si può lottare ad alti livelli per tanti anni, con svariate competizioni dovrà essere molto bravo a gestire tutta la rosa”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Napoli? La bella notizia è il rientro senza infortuni dei giocatori dopo la sosta per le Nazionali. Poi se arrivano anche gol ed assist in Nazionale è solo un bene, in questo modo i calciatori tornano carichi, ma siamo solo all'inizio della stagione. Ho risentito Guardiola? Non lo vedo dai tempi della sua vittoria in Champions con il City, venne a festeggiare anche in Italia. Gli parlai anche del Napoli, ma prima dell'arrivo di Conte chiaramente. In futuro spero possa giungere sulla panchina azzurra, qualora dovesse andare via Conte un giorno. Conte sta pensando già anche al futuro del club? De Laurentiis ha capito che deve ragionare sul lungo periodo, aveva iniziato a farlo già con Spalletti in realtà. Conte sta mantenendo la parola data, ha fatto il suo dovere così come lo ha fatto il presidente. Con uno come lui si può lottare ad alti livelli per tanti anni, anche per questo ADL gli ha messo a disposizione una grande squadra. Conte ha chiesto attenzione ai suoi? Certo, ma già l'anno scorso raramente l'atteggiamento è stato sbagliato. E' un allenatore sempre sul pezzo, raramente vedremo cali di tensione con lui in panchina. Ci potrà essere solo un calo fisico con tante competizioni, dovrà essere bravo lui assieme al suo staff a gestire la rosa".

NM LIVE – Muselli: “De Bruyne? Segnare i rigori non è mai facile, Hojlund ha molta fame, vuole arrivare in alto, ci sarà spazio per tutti”

ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Bene i calciatori azzurri con le Nazionali? Sono contento, soprattutto perchè nessuno si è fatto male come spesso capita. Critiche a De Bruyne per i gol solo su rigore? Valgono sempre come un gol, non è mai facile segnare un rigore in certi momenti poi, cambiano i destini delle partite. Chi tira ha pressione e responsabilità, quindi non è mai facile. Hojlund? Ha molta fame, ricorda un po' Osimhen in questo. Osimhen all'inizio era anche molto turbolento, Hojlund ha sangue danese quindi è più equilibrato, ma è un giocatore che vuole arrivare in alto. E' un'arma in più per il Napoli. Chi al posto di Politano? Elmas oppure Neres e Lang? Elmas ha tanta voglia di fare bene in azzurro, magari proprio contro la sua ex squadra, ovvero quel Torino che non lo ha riscattato. E' difficile dire chi giocherà, io credo che giocheranno un po' tutti nelle prossime gare. Anche chi partirà dalla panchina dovrà dare il proprio contributo, tutti devono trovare il giusto ritmo. Ci dovrà essere spazio anche per Lang, tutti serviranno. Occhio anche ai giovani come Vergara, potrebbe essere sfruttato a gara in corso magari. Il Napoli vince anche senza alcuni titolari importanti, soprattutto in difesa? Le intenzioni del Napoli sono chiare, si punterà a difendere lo scudetto. Dopo il terzo tricolore si era capito che non eravamo pronti a combattere di nuovo, stavolta con Conte è tutto diverso. C'è stato un mercato importante, il lavoro dello scorso anno è stato portato avanti nel migliore dei modi. Dobbiamo abituarci alla vittoria, il Napoli non è mai riuscito a confermarsi. La coppia Juan Jesus-Beukema sta funzionando, ma torneranno anche Rrahmani e Buongiorno, tutti sapranno dare il loro contributo in così tante partite". NM LIVE – Petrazzuolo: "Murales Maradona? Dipende tutto da un cavillo burocratico, il problema verrà risolto, Napoli? Antonio Conte pensa anche al futuro" NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Problema al Murales Maradona? Tengo tantissimo a questo tema, per primo ho dato risonanza a quel luogo, la gente che abita lì ha fatto tanto per riabilitare il quartiere. La chiusura è stata voluta da chi opera lì, proprio perchè la concessione itinerante è scaduta, si tratta di un cavillo burocratico, da tempo c'è la richiesta di cambiare la situazione. Si vuole fare tutto secondo le regole, ma i tempi sono sempre molto lunghi. Il presidente della Camera di Commercio di Napoli si sta già attivando per risolvere la situazione. Il Largo Maradona è il sito turistico più visitato in Italia dopo il Colosseo, la situazione verrà risolta, lo stesso sindaco ha compreso l'importanza di questa cosa. Il lenzuolo bianco sul volto di Maradona è un segnale, si vuole fare tutto nella massimo legalità. Il Napoli è atteso da 3 impegni importanti, ci sarà spazio per tutti nel corso delle prossime partite. Conte sta ragionando anche in ottica futura, non pensa solo al presente".

NM LIVE – Mignano: “Napoli? Contro il Torino punterei su Elmas e Meret, Hojlund ricorda Graziani e Paolo Rossi, può diventare un simbolo”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Bene gli azzurri in Nazionale? Sì, stanno esportando alla grande il nome del Napoli all'estero, De Laurentiis ne sarà contento. Contro il Torino punterei su Elmas, ma ci sarà spazio per tutti. Sarà la partita anche di Hojlund, va sfruttato il suo grande momento di forma, bisogna puntare sulla sua intesa con De Bruyne. Il Napoli sta aprendo un grande ciclo vincente, ricorda un po' il Milan dei tre olandesi. Hojlund ricorda un po' Graziani e un po' Paolo Rossi, potrà diventare un simbolo per il Napoli. Chi in porta a Torino? Sceglierei Meret. Il Napoli è atteso da un tour de force, ma bisogna cercare di difendere il primato in classifica. Ora arriverà il primo momento della verità in campionato".

NM LIVE – Mandato: “Napoli? Contro il Torino potrebbe essere la partita giusta per Elmas, Neres incide di più a gara in corso, in porta sceglierei ancora Milinkovic-Savic”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Sosta positiva per i calciatori del Napoli in giro per il mondo con le loro Nazionali. Alcuni infortunati, poi, hanno sfruttato questa pausa per provare a recuperare. Contro il Torino potrebbe essere la partita giusta per Elmas, ha giocato lì lo scorso anno e potrebbe avere delle motivazioni importanti, garantirebbe anche un po' di equilibrio. Neres a gara in corso, secondo me, incide di più. Hojlund e De Bruyne? Uno è a fine carriera ed ha già fatto tantissimo, l'altro è ancora all'inizio ed ha tutta la carriera davanti. Il danese si è messo in discussione dopo annate difficili allo United, potrà sfruttare anche gli assist di De Bruyne per continuare a crescere. Chi in porta a Torino? Punterei su Milinkovic-Savic, da ex".