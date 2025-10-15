NEWS

Napoli accelera per il rinnovo di Anguissa: ultimi dettagli prima della firma

Vincenzo Letizia 15 Ottobre 2025 0 27 sec read

Il Napoli è ormai vicino a blindare Frank Zambo Anguissa con un nuovo contratto. Secondo quanto affermato dal giornalista Fabrizio Romano, il club e il centrocampista sono alle fasi finali della trattativa, con gli aspetti burocratici e le clausole contrattuali in via di definizione.
Nonostante l’interesse dall’Arabia Saudita e un’ipotesi di trasferimento al Sunderland, Anguissa avrebbe scelto di restare all’ombra del Vesuvio.
Romano sottolinea che Antonio Conte avrebbe convinto il giocatore del proprio valore, garantendogli un ruolo centrale anche in vista della Champions, fattore determinante nella sua permanenza.

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Gli interventi di Pietro Lo Monaco e Vittorio Sanna a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente. “Il Napoli non deve fare nessun tipo di calcolo. […]

28 Aprile 2021 0 1 min read

Mario Rui: a Napoli sto bene, voglio restare qui a lungo

«Sono a Napoli da tanto e questo è un fattore importante e gratificante. Ma non voglio fermarmi: ho un contratto ancora lungo e voglio raggiungere tanti obiettivi». […]

12 Febbraio 2022 0 38 sec read

Giampaolo Imbriani: “Lunedì 26 a Benevento ci sarà la prima edizione ‘In campo per Carmelo'”

Giampaolo Imbriani, fratello di Carmelo, parla a Marte Sport Live della prima edizione ‘In campo per Carmelo’ in programma lunedì 26 a Benevento: “In campo […]

16 Maggio 2014 0 28 sec read

I prossimi anticipi o posticipi degli azzurri

La Lega Calcio ha ufficializzato gli anticipi ed i posticipi delle prossime giornate di campionato a partire dalla ripresa, dopo le festività natalizie. Per quanto […]

16 Dicembre 2016 0 22 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui