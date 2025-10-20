ALTRI SPORT

BASKET – Napoli espugna il PalaVerde: prima vittoria stagionale contro Treviso

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 46 sec read

Il Napoli Basketball centra la sua prima affermazione nella Lega A 2025-26, imponendosi con autorità sul parquet del PalaVerde contro la Nutribullet Treviso per 79-86.

Cronaca della partita

L’inizio è favorevole ai padroni di casa, che nel primo quarto si impongono con un parziale di 22-16. Ma nel secondo e terzo periodo Napoli prende le redini del match: sfrutta con continuità rotazioni, contropiedi e una difesa attentissima per costruire un vantaggio solido. Nel momento chiave, con il buzzer del terzo quarto, gli uomini di coach Rossi conducono sul 54-67. Treviso tenta la rimonta, ma non basta: Napoli controlla e chiude con merito.

Dal punto di vista offensivo, è stata una prova corale per Napoli:

Flagg e Bolton guidano la squadra con 18 punti ciascuno;

Mitrou-Long aggiunge 13 punti, 8 rimbalzi e 6 assist;

El-Amin mette 11;

Croswell e Simms contribuiscono rispettivamente con una doppia cifra (10) e 5 rimbalzi.

Treviso paga soprattutto nel tiro da tre: 5 su 19 (26,3 %) non bastano per contrastare l’efficacia avversaria.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Lega Pro, gir. B: il programma della 16a giornata


Lega Pro, gir. B: il programma della 16a giornata

Quanti intrecci in testa alla classifica: il Parma ospita il Bassano, la Reggiana va a Gubbio ed il Pordenone a Padova. Il Venezia di Inzaghi ne può approfittare sul campo del Fano, la Samb è alla prova Capuano

Parole chiave: filippo inzaghi , venezia , gubbio , parma , bassano , pordenone , stefano morrone , oscar brevi , sambenedettese , padova , reggiana
3 Dicembre 2016 0 3 min read

Atalanta-Juve, mano di Toloi: era rigore


Atalanta-Juve, mano di Toloi: era rigore

Nel secondo tempo della sfida di Bergamo prima l’arbitro assegna un rigore per mani di Toloi, poi cambia e concede un calcio di punizione per fuorigioco. Ma la decisione corretta era proprio il tiro dal dischetto per i bianconeri

Parole chiave: atalanta , juventus , moviola , rafael toloi , mani , serie a 2016-2017
28 Aprile 2017 0 51 sec read

Nazionale, la conferenza di Mancini LIVE

Parte oggi l’era di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico dopo il raduno a Coverciano di ieri sera, ha diretto in mattinata […]

24 Maggio 2018 0 18 sec read

Spalletti: “Siamo cresciuti, abbiamo radici forti”


Spalletti: "Siamo cresciuti, abbiamo radici forti"

L’allenatore giallorosso è soddisfatto dei progressi della Roma in vista del match contro il Bologna: "I miei calciatori non ci stanno più a perdere, anche se giocare contro Donadoni è sempre difficile"

Parole chiave: fan club , 12.a giornata , luciano spalletti , serie a 2016-2017 , roma
5 Novembre 2016 0 57 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui