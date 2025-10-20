NewsMix24

Provvedimento restrittivo per Napoli–Inter al “Maradona”

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 31 sec read

In vista del big match tra Napoli e Inter, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, è stato disposto un provvedimento restrittivo volto a tutelare l’ordine pubblico.

La misura, adottata dalle autorità competenti, vieta la vendita dei biglietti ai tifosi interisti residenti in Lombardia, impedendo loro l’accesso all’impianto partenopeo.

L’unica eccezione riguarda i sostenitori nerazzurri non residenti nella regione lombarda, che potranno comunque acquistare i tagliandi per il settore ospiti, a condizione di essere titolari della Fidelity Card ufficiale del club.

Un provvedimento precauzionale volto a evitare tensioni e garantire il regolare svolgimento di una delle sfide più attese della stagione.

