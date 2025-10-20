NewsMix24

Tragedia durante il rientro da Pistoia: un autista muore per un lancio di pietre

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025

Una trasferta sportiva si è trasformata in tragedia. Dopo la partita di Serie A2 fra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia, vinta dagli ospiti, il pullman che accompagnava i tifosi pistoiesi è stato oggetto di un vergognoso attacco. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni soggetti hanno lanciato pietre e perfino un mattone contro il mezzo, sfondando il vetro anteriore nel tratto della statale 79, in zona Contigliano, tra Rieti e Terni. L’impatto ha colpito mortalmente uno dei due autisti, che è deceduto sul colpo.

I fatti

Il bus, scortato fino a un certo punto dalle forze dell’ordine, stava rientrando da Rieti verso la Toscana, con a bordo i sostenitori di Pistoia.

All’improvviso, nella zona di Contigliano, è stata scagliata una pietra – o forse più oggetti contundenti, tra cui un mattone – che ha centrato il vetro del mezzo dove si trovava il secondo autista.

I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma le manovre di rianimazione sono state vane: l’autista è deceduto quasi subito.

Le reazioni immediate

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha parlato di un “atto criminale che ci lascia increduli” e ha espresso solidarietà alla famiglia dell’autista.

La società Pistoia Basket ha manifestato “sconcerto” per l’accaduto, dichiarando di attendere gli esiti dell’indagine e estendendo la propria vicinanza ai familiari della vittima.

La Sebastiani Rieti, attraverso un comunicato, ha preso le distanze dalla violenza, definendo l’episodio “inqualificabile” e ribadendo che non ha nulla a che vedere con lo sport.

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha espresso cordoglio e ha annunciato che seguirà con attenzione gli sviluppi giudiziari.

Anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha condannato l’episodio: “È sconvolgente morire così mentre si torna a casa dopo una partita. Questi criminali non potranno mai essere definiti tifosi.”

Vincenzo Letizia

