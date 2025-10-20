IL PUNTO SULLA A

IL PUNTO SULLA A – Settimo turno, il Milan approfitta degli svarioni di Napoli e Roma e passa in testa, con 16 punti

Armando Fico 20 Ottobre 2025 0 53 sec read

Dopo la settima giornata, di A, alla quale manca ancora l’ultimo posticipo tra Cremonese e Udinese che si disputerà questa sera, il Milan di Allegri, battendo, a San Siro la Fiorentina per 2 a 1, in rimonta, è salito in testa alla classifica con 16 punti, scavalcando il terzetto composto da Inter, Napoli e Roma, di una lunghezza. Questo campionato si sta rivelando molto incerto, con tanti capovolgimenti di fronte. Solo l’Inter sembra avere più continuità rispetto alle altre big. Ieri, ha subito la prima sconfitta la Juve, vittima, sul lago di Como per 2 a 0. Altro dato imnportante la carenza di gol, infatti nelle nove gare giocate finora, sono state realizzate solamente nove reti. Ben quattro 0 a 0 hanno contribuito alla penuria di gol. A reti bianche sono terminate Lecce – Sassuolo, Pisa – Verona, Genoa – Parma ed Atalanta -Lazio. bene, invece il Bologna che ha sbancato il terreno del Cagliari per 2 a 0. Intanto, domani torna la Champions League; in campo il Napoli, in Olanda contro il Psv e l’Inter in Belgio con l’Union SG. Mercoledì, quindi, toccherà alla Juve e all’Atalanta. 

Commenti

Armando Fico

View More Posts

IL PUNTO SULLA A, 21esima giornata, pioggia di gol in 8 gare disputate

Si sono giocate, ieri, solo otto gare della ventunesima giornata di serie A, infatti, mancano ancora all’appello, Torino – Fiorentina e Cagliari- Bologna che si disputeranno, […]

10 Gennaio 2022 0 1 min read

Il punto sulla A dopo la nona giornata

Questa nona giornata di campionato, aperta dal big match di sabato tra Napoli ed Inter, finito a reti bianche, ha visto la Juventus di Allegri, […]

23 Ottobre 2017 0 1 min read

Inter, Chivu non teme il Napoli: “Domineremo ogni partita”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Cristian Chivu – allenatore dell’Inter – ha lanciato una promessa forte e decisa alla stampa: la fama del […]

18 Ottobre 2025 0 56 sec read

Il punto sulla serie A dopo la 22esima giornata

Sebbene la 22esima giornata del campionato di serie A, abbia il suo epilogo soltanto stasera, con gli ultimi due posticipi, tra Frosinone e Lazio e […]

4 Febbraio 2019 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui