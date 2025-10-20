IL PUNTO SULLA A – Settimo turno, il Milan approfitta degli svarioni di Napoli e Roma e passa in testa, con 16 punti

Dopo la settima giornata, di A, alla quale manca ancora l’ultimo posticipo tra Cremonese e Udinese che si disputerà questa sera, il Milan di Allegri, battendo, a San Siro la Fiorentina per 2 a 1, in rimonta, è salito in testa alla classifica con 16 punti, scavalcando il terzetto composto da Inter, Napoli e Roma, di una lunghezza. Questo campionato si sta rivelando molto incerto, con tanti capovolgimenti di fronte. Solo l’Inter sembra avere più continuità rispetto alle altre big. Ieri, ha subito la prima sconfitta la Juve, vittima, sul lago di Como per 2 a 0. Altro dato imnportante la carenza di gol, infatti nelle nove gare giocate finora, sono state realizzate solamente nove reti. Ben quattro 0 a 0 hanno contribuito alla penuria di gol. A reti bianche sono terminate Lecce – Sassuolo, Pisa – Verona, Genoa – Parma ed Atalanta -Lazio. bene, invece il Bologna che ha sbancato il terreno del Cagliari per 2 a 0. Intanto, domani torna la Champions League; in campo il Napoli, in Olanda contro il Psv e l’Inter in Belgio con l’Union SG. Mercoledì, quindi, toccherà alla Juve e all’Atalanta.