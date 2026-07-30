Lecce, Banda è stato rintracciato: sta bene ma non vuole tornare in Italia

Una scelta che, al momento, Banda non ha voluto spiegare. Infatti, l’attaccante non ha fornito nessuna motivazione sul perché di questa scelta, lasciando aperti numerosi interrogativi sia all’interno dell’ambiente giallorosso sia tra i tifosi, che attendono chiarezza su una vicenda sempre più delicata. Nelle ultime ore, anche il ds salentino Stefano Trinchera si era detto molto preoccupato: “Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti a essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio“, ha dichiarato all’edizione leccese del Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: “La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe intenzionata a prenderlo”. Inoltre, il direttore sportivo ha anche precisato: “Comincio a pensare che ci sia qualche problematica personale. Quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo”. Nel frattempo, lo stipendio del calciatore sarebbe stato congelato.