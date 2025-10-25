NEWS

Di Fusco: “Contro il PSV si è visto un Napoli allo sbando, senza leader a centrocampo e in difesa”

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 1 min read

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Conte aveva già detto che ci sarebbe stata un’alternanza in porta almeno iniziale. Ma la preferenza verso Milinkovic-Savic credo sia chiara per le qualità che ha nella gestione della palla. Lo abbiamo visto chiaramente con il Genoa, quando il Napoli non riusciva a uscire palla al piede, e il portiere serbo ha dato una mano.

Dopo una partita come quella con il PSV, è chiaro che vengano fuori tantissime cose. Quello che non è piaciuto affatto è che si è vista una squadra allo sbando, non c’era un leader a centrocampo per tenere tutti i compatti, non c’era un leader in difesa. Non mi è piaciuto Conte. Lui è abituato a giocare con il joystick, a guidare la squadra. Io ho visto un Conte apatico. Credo che forse si sia fatto coinvolgere dalla partita e questo non è da lui.

In un 4-1-4-1 capisco tutto, ma in un 4-3-3 come c’è stato a Torino, dove Politano va in panchina e Neres va a destra, è chiaro che a sinistra ci debba andare Lang. Tenendo presente che Spinazzola sia uno dei migliori. Se Lang on gioca, si convince di essere il quarto esterno. Se non gioca in un 4-3-3, quando giocherà?

Ora bisogna fare gruppo e recuperare le forze, ho visto Anguissa e Di Lorenzo un po’ stanchi.

Neres come centravanti potrebbe essere una soluzione e la giocherei con la palla classica di Politano dietro la linea difensiva dell’Inter e con dei cross bassi quando si riesce ad arrivare sul fondo.

Meret? Spero non ci sia bisogno di un intervento, ma immagino che starà fuori per tanto tempo”.

 

