Tommaso Starace: «Da tifoso a Lecce e il complimento di Maradona a Napoli»

Vincenzo Letizia 30 Ottobre 2025 0 55 sec read

Intervistato da Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”, l’ex magazziniere azzurro Tommaso Starace ha ricordato con emozione l’incontro con Maradona, definendolo «un uomo meraviglioso». «Quando venne a Napoli mi disse “sei l’unico che con me non ha voluto guadagnare”», ha dichiarato, evidenziando la stima che il Pibe de Oro nutriva nei suoi confronti.

Starace ha inoltre evidenziato il suo stato d’animo da tifoso prima della trasferta a Lecce: «Sono andato a Lecce come tifoso, perché sentivo il bisogno di stare vicino alla squadra».

Nel corso dell’intervista non sono mancati i commenti sul gruppo azzurro e sull’atmosfera nello spogliatoio: Starace ha definito «il più divertente» dell’ambiente il calciatore Pasquale Mazzocchi: «Un napoletano vero, un ragazzo socievole… un bravo ragazzo come tutti quelli che ci sono all’interno del gruppo di Conte».

Un ricordo, dunque, che intreccia passato e presente, affetto e professione: dal rapporto umano con Maradona al sostegno costante nei confronti del Napoli, Starace ha raccontato una storia semplice ma piena di significato — per la città, per la squadra e per chi vive il calcio con passione.

Vincenzo Letizia

