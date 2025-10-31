NEWS

Spalletti: “Napoli mi resterà sempre nel cuore. Non avrei allenato altri club? Era riferito solo per quella stagione”

Vincenzo Letizia 31 Ottobre 2025 0 51 sec read

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al nuovo club. Parole anche sul passato a Napoli e alcune parole che non avrebbe allenato altri club dopo gli azzurri: “Io ho lasciato qualcosa in tutte le città che ho lasciato. A Napoli è venuto qualcosa di superiore perchè abbiamo portato a casa uno Scudetto bellissimo. Io ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto. Oggi ho fatto le analisi e ho dato l’altro braccio perchè non volevo che si toccasse nulla. Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore. Dopo Napoli ho detto che dopo quella stagione non avrei voluto mettere un’altra tuta, solo per quella stagione. Io ho avuto rispetto per quella opzione e per il Napoli città. Dopo quella stagione io dovevo andare a fare altre esperienze e lavorare in altre società. Poi chi prende queste cose per attaccarmi sta usando questo per cambiare la realtà”.

Il voltagabbana ha un solo credo: la convenienza. Ma lo recita con tale grazia da sembrare fede…

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Petagna positivo al Covid-19

La Ssc Napoli comunica che il giocatore Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. […]

20 Agosto 2020 0 14 sec read

La lapide in memoria di Ciro Esposito è arrivata finalmente in Paradiso…

Finalmente la lapide in memoria di Ciro Esposito è arrivata in Paradiso. Nella terra dove non verrà mai fatta in frantumi o sfregiata con della […]

11 Giugno 2016 0 35 sec read

Napoli, allenamento pomeridiano per gli azzurri. I convocati di Sarri

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Roma per il posticipo della 35esima giornata di Serie A di […]

24 Aprile 2016 0 25 sec read

Serie A – Prima giornata, debutto del Napoli a Frosinone

E’ stato appena varato il nuovo calendario, ancora asimmetrico per il campionato di serie A 2023/24 che comincerà, come tutti ricorderanno nel fine settimana del […]

5 Luglio 2023 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui