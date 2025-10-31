Spalletti: “Napoli mi resterà sempre nel cuore. Non avrei allenato altri club? Era riferito solo per quella stagione”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al nuovo club. Parole anche sul passato a Napoli e alcune parole che non avrebbe allenato altri club dopo gli azzurri: “Io ho lasciato qualcosa in tutte le città che ho lasciato. A Napoli è venuto qualcosa di superiore perchè abbiamo portato a casa uno Scudetto bellissimo. Io ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto. Oggi ho fatto le analisi e ho dato l’altro braccio perchè non volevo che si toccasse nulla. Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore. Dopo Napoli ho detto che dopo quella stagione non avrei voluto mettere un’altra tuta, solo per quella stagione. Io ho avuto rispetto per quella opzione e per il Napoli città. Dopo quella stagione io dovevo andare a fare altre esperienze e lavorare in altre società. Poi chi prende queste cose per attaccarmi sta usando questo per cambiare la realtà”.

Il voltagabbana ha un solo credo: la convenienza. Ma lo recita con tale grazia da sembrare fede…