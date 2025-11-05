LE ALTRE DI A

La Fiorentina ha scelto: Vanoli è a un passo dalla panchina viola

5 Novembre 2025

Regna il caos in casa Fiorentina dopo l’ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce la società viola ha comunicato l’esonero a Stefano Pioli, al suo posto è stato messo Daniele Galloppa (attuale tecnico della Primavera) ad interim in attesa di trovare il sostituto che, con ogni probabilità, sarà Paolo Vanoli.
Il club di Commisso ha deciso di puntare forte sull’ex allenatore del Torino, la cui risoluzione col club granata a questo punto sembra essere solo una formalità da espletare nelle prossime ore. Il tecnico, ex giocatore fra le altre proprio della Fiorentina, sta discutendo in questi minuti tutti i dettagli economici e contrattuali del suo accordo che dovrebbe legarlo alla società viola per questa stagione con opzione per la prossima, probabilmente legata ai risultati che la squadra otterrà al termine del campionato.

