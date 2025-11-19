Conte si prende il Napoli: piano per il rilancio in campionato e in Champions

Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sta costruendo un nuovo Napoli: dopo le tensioni e le ambiguità, la squadra «si è compattata attorno al suo condottiero». È il momento di passare dalle parole ai fatti, ribadisce il quotidiano: non bastano più le promesse, servono i risultati, in Italia come in Europa.

L’allenatore ha scelto il silenzio come arma, ritirandosi per riflettere e preparare il suo piano: ritrovare l’anima vincente che ha portato lo scudetto, basandosi su sudore, sacrificio e determinazione. Nonostante una rosa che non è ancora completamente definita e le difficoltà emerse negli ultimi mesi, Conte sembra convinto della sua metodologia.

Secondo la Gazzetta, la pausa e le voci sul suo futuro non sono state un problema, ma un’opportunità per ricompattare l’ambiente: la squadra ha girato pagina e ora guarda avanti con rinnovata concentrazione. Le prossime partite saranno decisive — con Atalanta, Juventus e Roma all’orizzonte — e servirà tutto il cuore invocato da Conte, insieme alla sua esperienza, per rimettere il Napoli sui binari di una stagione da protagonista.