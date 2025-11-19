NEWS

Conte si prende il Napoli: piano per il rilancio in campionato e in Champions

Vincenzo Letizia 19 Novembre 2025 0 51 sec read

Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sta costruendo un nuovo Napoli: dopo le tensioni e le ambiguità, la squadra «si è compattata attorno al suo condottiero». È il momento di passare dalle parole ai fatti, ribadisce il quotidiano: non bastano più le promesse, servono i risultati, in Italia come in Europa.

L’allenatore ha scelto il silenzio come arma, ritirandosi per riflettere e preparare il suo piano: ritrovare l’anima vincente che ha portato lo scudetto, basandosi su sudore, sacrificio e determinazione. Nonostante una rosa che non è ancora completamente definita e le difficoltà emerse negli ultimi mesi, Conte sembra convinto della sua metodologia.

Secondo la Gazzetta, la pausa e le voci sul suo futuro non sono state un problema, ma un’opportunità per ricompattare l’ambiente: la squadra ha girato pagina e ora guarda avanti con rinnovata concentrazione. Le prossime partite saranno decisive — con Atalanta, Juventus e Roma all’orizzonte — e servirà tutto il cuore invocato da Conte, insieme alla sua esperienza, per rimettere il Napoli sui binari di una stagione da protagonista.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

