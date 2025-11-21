Castel Volturno – Ieri, al Centro Sportivo, c’è stato, finalmente, il confronto tra Conte e la squadra che ha recepito il suo messaggio

Nella giornata di ieri al Centro Sportivo di Castel Volturno, col rientro di tutti i nazionali, vi è stato finalmente il confronto diretto fra l’allenatore ed i giocatori. Un faccia a faccia leale e sincero con cui Conte ha messo in chiaro ciò che non gli è piaciuto ultimamente. Le sue parole post Bologna sono state una sorta di incentivo, seppur pesantissimo, per risollevare la squadra dal torpore in cui è caduta, mirando all’orgoglio e al carattere di ciascuno Un messaggio rivolto in particolare ai big del gruppo. Il tecnico salentino ha perciò esortato i suoi a domenticare in fretta il passato per ricominciara con la massima concentrazione e determinazione, al fine di migliorare e superarsi, ricordando alla squadra di essere i campioni in carica, chiamati a difendere quel tricolore meritatamente vinto a maggio scorso. Non si può passare, all’improvviso, dalle stelle alle stalle. I leader come Di Lorenzo McTominay, Hojlund e Buogiorno dovranno dare molto di più per ritornare a ad essere decisivi per il Napoli, uoltre ad essere uno stimolo per gli altri a far bene, come sanno fare. Questo, il discorso tenuto da Antonio Conte, nella speranza che si torni, subito quella squadra compatta e unita vista lo scorso anno.