KEVIN DE BRUYNE – Il belga è rientrato a Napoli ed è subito andato a Castel Volturno, dove mancava da quattro mesi

Il fuoriclasse azzurro, ex City, dopo ben quattro mesi di assenza, ieri, è tornato nel capoluogo campano, per recarsi, poi al Centro sportivo di Castel Volturno., dove si è presentato ai compagni ed al tecnico in condizioni assolutamente migliori di come ci si aspettava, ovviamente si tratta di un buon segno ai fini del pieno recupero del centrocampista. Adesso De Bruyne si sottoporrà all’ìter riabilitativo. L’allenatore del Napoli, però, ci va cauto, prima di rivederlo sul terreno di gioco, passerà almeno un altro mesetto, al limite potrebbe convocarlo tra qualche gara, per portarlo in panchina, onde fargli riassaggiare il clima partita ma, per ora, è solo un’ipotesi. Nella lotta per la zona Champions, il numero 11 azzurro potrebbe essere l’arma in più rispetto alle agguerrite concorrenti che mirano allo stesso traguardo dei partenopei. Oggi come oggi, ci sono sei squadre per tre posti disponibili. Inoltre, il belga farà il possibile per riacquistare la forma, affinché possa disputare, con la sua Nazionale, l’ultimo Mondiale della carriera. Il calciatore manca dal terreno di gioco dalla partita con l’Inter, a Fuorigrotta, del mese di ottobre scorso. Prima che si infortunasse aveva collezionato 11 presenze e 4 gol. Finalmente, il Napoli sta per riavere a disposizione il suo asso nella manica proprio nel momento cruciale del campionato. Ovviamente l’infortunio pesa, per cui la strada per l’assoluto recupero è irta, tuttavia De Bruyne farà di tutto e di più, per ritornare quello tanto ammirato in Premier League. D’altronde il suo è un fisico asciutto, il che è un fattore importante da non sottovalutare.