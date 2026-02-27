L’Urna di Nyon emette i verdetti: Atalanta contro i giganti, Derby italiano in Europa League

NYON – Il venerdì più atteso del calcio europeo ha consegnato il destino delle italiane ai posteri. Tra sorrisi amari, brividi da grande sfida e un fratricidio annunciato, il sorteggio delle fasi finali di Champions, Europa e Conference League ha ridisegnato la geografia del sogno continentale per le nostre squadre.

Champions League: Atalanta, la “Dea” sfida i giganti di Baviera

L’unica superstite del naufragio delle grandi (fuori Inter, Juve e Napoli) è l’Atalanta di Palladino. Per i bergamaschi, reduci dalla storica rimonta contro il Borussia Dortmund, il sorteggio non è stato benevolo, ma certamente prestigioso: sarà Atalanta-Bayern Monaco.

La “Dea” ospiterà i bavaresi al Gewiss Stadium l’11 marzo, per poi cercare l’impresa all’Allianz Arena il 18. Non solo: il tabellone dei quarti è già tracciato e, in caso di miracolo contro Muller e compagni, l’Atalanta troverebbe la vincente di Real Madrid-Manchester City, la “finalissima anticipata” uscita dall’urna odierna.

Europa League: Derby del Sole (e dei Portici) tra Roma e Bologna

Clamoroso in Europa League. La sorte ha deciso che l’Italia dovrà rinunciare a una delle sue protagoniste già agli ottavi di finale: sarà Roma-Bologna.

I giallorossi, teste di serie, incrociano i rossoblù di Italiano che hanno appena superato lo spareggio contro il Brann. La sfida: Da una parte l’esperienza europea della Roma, dall’altra l’entusiasmo di un Bologna che non viveva queste notti dagli anni ’90.

Da una parte l’esperienza europea della Roma, dall’altra l’entusiasmo di un Bologna che non viveva queste notti dagli anni ’90. Il verdetto: Chi vince porta il tricolore ai quarti, ma l’amarezza per un incrocio così precoce è palpabile in entrambe le piazze.

Conference League: La Fiorentina pesca lo Strasburgo

Per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina punta dritta alla finale (che si giocherà a Lipsia il 27 maggio). Il sorteggio degli ottavi ha accoppiato i viola allo Strasburgo.

Un avversario ostico ma alla portata della squadra di Palladino (o del suo successore sulla panchina viola), che evita così pericoli maggiori come lo Shakhtar Donetsk o il Mainz. La Viola giocherà il ritorno al Franchi, un fattore che spesso si è rivelato decisivo nelle ultime campagne europee.

Gli impegni europei delle italiane

Nota di colore: Spicca in Champions League l’ennesimo capitolo della saga Real Madrid-Manchester City. Per la quarta volta in cinque anni, le due favorite principali si scontrano prima della finale, liberando un intero lato del tabellone per possibili outsider.

L’Italia si aggrappa dunque alla “Dea” per la gloria massima, mentre si assicura almeno una rappresentante ai quarti di Europa League. Le notti di marzo promettono scintille: il cammino verso Budapest e Lipsia è ufficialmente tracciato.