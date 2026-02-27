NEWS

Napoli, niente da fare per Anguissa: salta il Verona

27 Febbraio 2026

In casa Napoli si prepara la sfida contro il Verona, match cruciale per gli azzurri che hanno bisogno di mettere fieno in cascina sotto il punto di vista dei punti e devono prontamente dimenticare quanto accaduto nell’ultimo match di campionato contro l’Atalanta. Conte spera di poter contare nel breve periodo sui rientri di alcuni giocatori fermi ai box ormai da tempo, ma non arrivano buone notizie in tal senso.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Frank Zambo Anguissa non sarà ancora a disposizione, nemmeno per il match contro gli scaligeri. Conte dovrà ancora attendere per il rientro del giocatore azzurro che è fermo ai box ormai dal mese di novembre.

La prudenza ha avuto la meglio per il centrocampista camerunese, c’era speranza di poterlo rivedere in campo questo weekend, o quanto meno tra i convocati. Niente da fare, cosi come bisognerà ancora aspettare per De Bruyne Scott McTominay: anche quest’ultimo, infatti, sarà out nel match che il Napoli giocherà domani alle 18.

 

