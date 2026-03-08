ALTRI SPORT

BASKET – La Virtus scappa via: Ferrari schianta Napoli

Vincenzo Letizia 8 Marzo 2026 0 57 sec read

La ventunesima giornata di Serie A lancia un segnale chiaro al campionato: la Virtus Bologna non ha intenzione di fermarsi. Con una prova di forza al PalaBarbuto, le V-Nere superano Napoli 71-90, approfittando del turno di riposo di Brescia per portarsi a due lunghezze di vantaggio in vetta alla classifica.

Virtus: la legge del più forte e la stella Ferrari

Il punteggio finale premia la profondità del roster di coach Ivanovic, capace di ribaltare un inizio complicato. Napoli parte infatti con il piede giusto, guidata dall’energia dei lunghi Caruso e Totè, arrivando a toccare il +10. La reazione bolognese, però, non si fa attendere: nel secondo quarto la pressione difensiva sale di intensità, trascinata da un Vildoza in versione mastino.

Il protagonista assoluto della serata è Ferrari. L’ala azzurra chiude con 19 punti, punendo la difesa partenopea sia nel pitturato che dall’arco (3 triple decisive nel quarto periodo). Insieme a lui brillano Diarra (14 punti) e la solidità di Niang. Napoli, alla quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa, sbatte contro il muro difensivo ospite nel terzo parziale, subendo un break di 12-0 che chiude virtualmente i giochi tra i fischi del pubblico di casa.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

