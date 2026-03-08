SERIE A, ANTICIPI DEL SABATO – Travolgente successo della Juve sul Pisa, vince anche il Como a Cagliari, pari tra Atalante e Udinese

Dopo l’anticipo di venerdì fra il Napoli e il Torno, chiusosi con la vittoria dei partenopei, , ieri si sono disputate altre tre gare che hanno generato i seguenti risultati;
Cagliari – Como 1-2
Atalanta – Udinese 2-2
Juventus – Pisa 4-0
Il Como fa sul serio e si porta momentaneamente al quarto posto, alla pari della Roma, con 51 punti, in attesa del match dei giallorossi di oggi in quel di Marassi. La Juve, dal canto suo è sesta, ad un solo punto dalle due squadre sopracitate, sempre, aspettando il risultato della formazione di Gasperini, contro il Genoa delle ore 18. Intanto questa sera, a Sin Siro, si giocherà il match clou della 28esima giornata di campionato tra Milan e Inter, mentre il lunch match delle 12,30 vedrà in campo il Lecce e la Cremonese in uno scontro diretto in ottica salvezza. Quindi, nel primo pomeriggio, spazio a Bologna – Verona e Fiorentina – Parma. Il turno avrà il suo epilogo, domani con l’ultimo posticipo che metterà di fronte Lazio e Sassuolo. Buona domenica del pallone a tutti i calciofili italiani.