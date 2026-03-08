LE ALTRE DI B

SERIE A, ANTICIPI DEL SABATO – Travolgente successo della Juve sul Pisa, vince anche il Como a Cagliari, pari tra Atalante e Udinese

Dopo l’anticipo di venerdì fra il Napoli e il Torno, chiusosi con la vittoria dei partenopei, , ieri si sono disputate altre tre gare che hanno generato i seguenti risultati;

Cagliari – Como 1-2

Atalanta – Udinese 2-2

Juventus – Pisa 4-0

Il Como fa sul serio e si porta momentaneamente al quarto posto, alla pari della Roma, con 51 punti, in attesa del match dei giallorossi di oggi in quel di Marassi. La Juve, dal canto suo è sesta, ad un solo punto dalle due squadre sopracitate, sempre, aspettando il risultato della formazione di Gasperini, contro il Genoa delle ore 18. Intanto questa sera, a Sin Siro, si giocherà il match clou della 28esima giornata di campionato tra Milan e Inter, mentre il lunch match delle 12,30 vedrà in campo il Lecce e la Cremonese in uno scontro diretto in ottica salvezza. Quindi, nel primo pomeriggio, spazio a Bologna – Verona e Fiorentina – Parma. Il turno avrà il suo epilogo, domani con l’ultimo posticipo che metterà di fronte Lazio  e Sassuolo. Buona domenica del pallone a tutti i calciofili italiani. 

 

 

 

 

Azzurro Napoli Basket – Giampaolo Di Lorenzo: “La zona playoff resta il nostro grande obiettivo, possiamo vincere su qualsiasi campo”

GIAMPAOLO DI LORENZO, coach Azzurro Napoli Basket: “Parlare di basket oggi diventa imbarazzante, ma bisogna andare avanti, non darla vinta al terrorismo che vorrebbe si […]

Roma come il Barça, in gol dopo 29 tocchi di fila

Un’azione spettacolare, quella che ha portato alla rete dell’1-0 di Dzeko. La Roma cuce gioco e infila una lunghissima serie di passaggi consecutivi, eguagliando il record del Barcellona. E il bosniaco, con il suo unico tocco, la chiude con il gol

Lecce, Scavone sta meglio: “Grazie a tutti, mi avete riempito il cuore”

Premier, calendario e orari della decima giornata

Il Chelsea di Sarri di scena in trasferta contro il Burnley, mentre Liverpool e City se la vedranno Cardiff e Tottenham. Cinque squadre in due punti, poi tutte le altre: dalla sorpresa Bournemouth alla crisi del Fulham: calendario e orari della decima giornata di Premier

