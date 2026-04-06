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NAPOLI BASKET: ufficiale l’arrivo di Jasmin Repeša come head coach fino al 2027

Vincenzo Letizia 6 Aprile 2026 0 1 min read

Il Napoli Basket volta pagina e sceglie l’usato sicuro di caratura internazionale per rilanciare le proprie ambizioni. La società azzurra ha annunciato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Jasmin Repeša. L’allenatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club partenopeo fino al giugno 2027, un segnale forte di programmazione a lungo termine.

​Classe 1961, nato a Čapljina, Repeša porta con sé un palmarès monumentale e una conoscenza profonda del campionato italiano. Il suo curriculum parla chiaro: due scudetti in Italia (con Fortitudo Bologna e Olimpia Milano), tre titoli croati e due campionati turchi, oltre a diverse Coppe nazionali e Supercoppe raccolte lungo tutta Europa.

Dopo le storiche stagioni a Bologna e Roma, e il ciclo vincente a Milano tra il 2015 e il 2017, il tecnico ha vissuto tappe importanti a Pesaro e, più recentemente, a Trapani. Con la compagine siciliana, Repeša ha sfiorato l’impresa scudetto chiudendo la regular season al secondo posto, prima di interrompere il rapporto nel dicembre 2025. Ora, la nuova sfida si chiama Napoli: una piazza calda che chiede stabilità e risultati per consolidarsi ai vertici della Serie A.

L’innesto di un profilo come quello di Repeša non è solo una mossa tecnica, ma una dichiarazione d’intenti del Napoli Basket. In un momento delicato della stagione, affidarsi a un “sergente di ferro” dalla comprovata esperienza europea suggerisce la volontà di blindare la categoria e, contemporaneamente, costruire un ciclo solido. Il contratto triennale è la prova che la società intende dare al tecnico croato le chiavi totali del progetto sportivo, sperando che il suo carisma possa restituire quell’entusiasmo necessario a una piazza esigente come quella napoletana.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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