DE BRUYNE – Con il belga in campo il Napoli ha conseguito dieci successi su quattordici partite disputate

Il Napoli, oltre ad avere in rosa un fuoriclasse del calibro di Kevin De Bruyne, si ritrova pure un giocatore portafortuna; con il belga in campo, la compagine di Antonio Conte, su 14 gare giocate, ne ha vinte ben dieci. Dal suo rientro in squadra, a, dimostrazione di ciò, i partenopei hanno fatto bottino pieno in tre partite su tre., per cui vantano il 71% di vittorie stagionali avendo in formazione l’ex City, mentre senza di lui, la percentuale si abbassa al 46%, con 13 successi su 28)match. Pertanto, la tifoseria azzurra si chiede se De Bruyne non si fosse infortunato e non fosse restato fuori per quattro lunghissimi mesi, oggi dove sarebbe il Napoli” Una domanda da un milione di dollari. Stasera, contro il Milan nello scontro diretto per la piazza d’onore, il fenomeno azzurro sarà regolarmente tra i titolari e chissà che la sua presenza nn confermi la tradizione molto positiva. Questo, naturalmente è l’auspicio dei milioni di sostenitori dellla formazione campana. Alle 22,40 avremo la risposta.