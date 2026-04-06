IL PUNTO SULLA A , 31esima giornata- Inter, le mani sullo scudetto, Roma surclassata; successi anche del Bologna e del Torino

La domenica di Pasqua del pallone, valida per la 31esima giornata di A, tuttavia, ancora orfana di ben quattro partite, le quali si disputeranno quest’oggi, ha registrato il fragoroso successo della squadra nerazzurra di Chivu, per 5 a 2, sulla Roma, al Meazza. Con questa vittoria l’Inter ha messo le mani sullo scudetto 2026 e spera un pari nello scontro diretto tra le due inseguitrici Milan e Napoli. che si daranno battaglia alle 20.45 allo Stadio Maradona., in chiave secondo posto. Nelle altre due gare di ieri, due colpacci esterni, quello del Torino a Pisa, per 1 a 0 e quello del Bologna, a Cremona per 2 a 1, Le sconfitte dei toscani e dei lombardi condannano, molto probabilmente, le due formazioni di cui sopra alla serie B, assieme al Verona; almeno questo è il verdetto attuale della classifica. Oltre al big match di Fuorigrotta, il lunedì dell’Angelo vedrà scendere in campo l’Udinese contro il Como, all’ora di pranzo, poi il Lecce con l’Atalanta nel primo pomeriggio e quindi la Juventus contro il Genoa, alle 18. Buona Pasquetta calcistica a tutti i tifosi italiani!