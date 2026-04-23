IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

COPPA ITALIA – Sarà Inter vs Lazio la finalissima della manifestazione tricolore del 13 maggio, all’Olimpico dii Roma

Armando Fico 23 Aprile 2026 0 34 sec read

Si sono concluse, ieri, le due semifinali di Coppa Italia, col passaggio alla Finalissima dell’Olimpico, in calendario il prossimo 13 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, di Inter e Lazio. I biancocelesti di Sarri, hanno sconfitto ai calci di rigore la Dea,, dopo che i 90 e passa minuti, nonché l’extra time, erano terminati col punteggio di parità di 1 a 1. E’ stata una semifinale molto emozionante, con diversi capovolgimenti di fronte, gol annullati ed un gioco spumeggiante che, ha premito i laziali che, adesso, sognano di vincere il trofeo nazionale e di classificarsi per l’Europa League. Protagonista assoluto della serata, il giovane portiere della Lazio Eduardo Motta, capace di neutralizzare ben 4 rigori su 5, tirati dai giocatori dell’Atalanta.

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