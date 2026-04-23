COPPA ITALIA – Sarà Inter vs Lazio la finalissima della manifestazione tricolore del 13 maggio, all’Olimpico dii Roma

Si sono concluse, ieri, le due semifinali di Coppa Italia, col passaggio alla Finalissima dell’Olimpico, in calendario il prossimo 13 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, di Inter e Lazio. I biancocelesti di Sarri, hanno sconfitto ai calci di rigore la Dea,, dopo che i 90 e passa minuti, nonché l’extra time, erano terminati col punteggio di parità di 1 a 1. E’ stata una semifinale molto emozionante, con diversi capovolgimenti di fronte, gol annullati ed un gioco spumeggiante che, ha premito i laziali che, adesso, sognano di vincere il trofeo nazionale e di classificarsi per l’Europa League. Protagonista assoluto della serata, il giovane portiere della Lazio Eduardo Motta, capace di neutralizzare ben 4 rigori su 5, tirati dai giocatori dell’Atalanta.