Michael Eneramo morto a 40 anni: il dramma del “carro armato” della Nigeria colpito da infarto in campo

Il calcio internazionale si risveglia sotto shock per la tragica scomparsa di Michael Eneramo. L’ex attaccante della Nigeria, noto in tutto il mondo come il “carro armato” per la sua straripante fisicità, è morto all’età di 40 anni a causa di un malore fulminante. Il dramma si è consumato a Kaduna, sua città natale, proprio lì dove il calcio è sempre stato il battito pulsante della sua vita: Eneramo è stato colpita da un arresto cardiaco durante una partita amatoriale, accasciandosi improvvisamente sotto gli occhi increduli di amici e compagni.

Un malore fatale durante il secondo tempo

L’episodio è avvenuto nei primi minuti della ripresa. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, scuotendo in particolare la Tunisia e la Turchia, terre dove il nigeriano aveva lasciato un segno indelebile. Dopo il ritiro ufficiale nel 2018, Eneramo era tornato alle sue radici, dedicandosi alla crescita dei giovani talenti locali attraverso un’accademia da lui fondata.

La carriera: l’icona dell’Espérance e gli anni turchi

La storia calcistica di Eneramo è indissolubilmente legata all’Espérance Sportive de Tunis. Con la maglia dei “sangue e oro” ha vissuto il suo apice, realizzando 65 reti in 110 apparizioni e diventando un punto di riferimento assoluto per il club. La sua capacità di unire potenza fisica e freddezza sotto porta lo ha portato poi in Turchia, dove ha vestito maglie prestigiose come quelle di Beşiktaş e Sivasspor, collezionando oltre 100 presenze nella massima serie.

Con la nazionale nigeriana, le Super Aquile, aveva raccolto 11 presenze, segnando anche un gol storico contro l’Irlanda. Era un attaccante totale: sponde, lavoro sporco per la squadra e una letale zampata vincente che lo ha portato a chiudere la carriera con uno score complessivo di 126 gol ufficiali.

Il cordoglio globale: “Un simbolo di tenacia”

Il vuoto lasciato da Eneramo è immenso. La Federazione nigeriana ha espresso profondo cordoglio attraverso il segretario Mohammed Sanusi, mentre l’Espérance de Tunis lo ha omaggiato con parole cariche di commozione: “Non è stato solo un giocatore, ma un simbolo di forza e determinazione che rimarrà impresso nella memoria generazione dopo generazione”. Anche i club turchi, dal Beşiktaş al Galatasaray (suo storico avversario), si sono stretti intorno alla famiglia del calciatore, ricordando lo spirito combattivo di un uomo che, fino all’ultimo istante, non ha mai voluto smettere di rincorrere un pallone.

La morte di Eneramo riaccende ancora una volta i riflettori sui rischi cardiaci negli atleti, anche dopo il termine della carriera agonistica. Ma oggi, per Kaduna e per il calcio africano, è solo il momento del silenzio per la perdita di un gigante che ha saputo farsi amare ovunque sia passato.