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Como-Napoli: le formazioni ufficiali

Vincenzo Letizia 2 Maggio 2026 0 27 sec read

Le scelte di Fabregas e Conte per il match delle 18

Copertina: Como-Napoli: le formazioni ufficiali

La 35^ giornata di Serie A proseguirà con la sfida tra Como e Napoli, reduci rispettivamente dalle vittorie su Genoa e Cremonese. Scopriamo insieme le formazioni ufficiali di Como-Napoli con le scelte dei tecnici Cesc Fabregas e Antonio Conte.

Como-Napoli: le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Santos A.; Hojlund. All. Conte

Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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