Le scelte di Fabregas e Conte per il match delle 18
La 35^ giornata di Serie A proseguirà con la sfida tra Como e Napoli, reduci rispettivamente dalle vittorie su Genoa e Cremonese. Scopriamo insieme le formazioni ufficiali di Como-Napoli con le scelte dei tecnici Cesc Fabregas e Antonio Conte.
Como-Napoli: le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Santos A.; Hojlund. All. Conte